باشگاه خبرنگاران جوان - مائده هندیان در یادداشت در خصوص پخش دوباره سریال ماندگار «یوسف پیامبر (ع)» از شبکه آیفیلم نوشت: این اثر فاخر دینی به کارگردانی فرجالله سلحشور، بار دیگر توانسته مرز میان نسلها را درنوردد و مخاطبانی از هر سن و سلیقه را پای قاب تلویزیون بنشاند. در دورهای که مخاطب جوان بهویژه نسل Z در دنیایی از محتوای دیجیتال و سرگرمیهای سریع غرق است، استقبال از بازپخش این سریال نشان میدهد که روایتگری عمیق و اصیل هنوز جایگاه خود را در دل و ذهن بیننده ایرانی حفظ کرده است.
در بازپخش اخیر، «یوسف پیامبر (ع)» نهتنها موجی از نوستالژی را برای مخاطبان قدیمی زنده کرده، بلکه توانسته میان نسل تازهای از بینندگان نیز محبوب شود. این نسل، که کمتر به تلویزیون کلاسیک روی خوش نشان میدهد، در مواجهه با این اثر تاریخی و معنوی، با فضایی مواجه شده که حقیقتاً در تضاد با محتوای سریع و سطحی شبکههای اجتماعی است. شاید راز این جذب دوباره را باید در صداقت، صلابت و کیفیت بیبدیل این اثر جستوجو کرد؛ مجموعهای که با بهرهگیری از بازیگران برجسته، طراحی صحنههای عظیم، موسیقی تأثیرگذار و روایت روان، توانسته روایتی جهانی از ایمان و صبر را در قالبی ایرانی و اصیل عرضه کند.
شبکه آیفیلم، با نگاهی هوشمندانه و تحلیل دقیق از ذائقه امروز مخاطبان، زمانبندی و شیوه پخش این سریال را به گونهای طراحی کرده که در هر نوبت تکرار، بتواند بازخورد مثبتتری دریافت کند. ساعتهای پایانی شب، فرصتی برای خلوت تماشاگران جوان فراهم آورده تا در آرامش شبانه، قصهای از ایمان و انسانیت را دنبال کنند. همچنین بازپخش روزانه در ساعتهای مختلف، به خانوادهها اجازه داده تا دوباره با این اثر ارتباط برقرار کنند و نسل جدید را با آثار فاخر دهههای گذشته تلویزیون آشنا سازند.
بازخوردها در شبکههای اجتماعی آیفیلم نشان میدهد که کاربران – از نوجوانان تا بزرگسالان – درباره صحنههای نمادین و پیامهای معنوی سریال گفتوگو میکنند. هشتگ «#یوسف_پیامبر» بار دیگر در پلتفرمهای فارسیزبان فعال شده و کاربران با انتشار دیالوگهای ماندگار اثر، لحظات مورد علاقه خود را بازنشر میکنند. این امر بیانگر آن است که حتی در فضای دیجیتال، محتواهای کلاسیک اما قدرتمند هنوز ظرفیت جذب و تعامل گسترده را دارند.
سریال «یوسف پیامبر (ع)» با درونمایهای مبتنی بر ایمان، ایثار و تقابل حق و باطل، از لحاظ دراماتیک نیز اثری آموزنده است. روایت از چاه تا تخت، استعارهای از سیر انسان در مسیر تعالی است؛ از تاریکیها به سوی روشنایی، از غربت به عزت، از صبر به شکوه. در این مسیر، مخاطب در کنار یوسف (ع) رشد میکند و معنای حقیقی «امتحان» و «بخشایش» را درک مینماید. شاید همین جهانروایی اثر است که باعث شده نسل جوان امروز، با وجود فاصله زمانی و فرهنگی، باز هم با آن ارتباط برقرار کند. برای ذهنی دیجیتال و جستوجوگر نسل Z، مفاهیمی چون صبر، صداقت و بخشش در قالب درام تصویری، تجربهای تازه و درعینحال عمیق محسوب میشود.
از منظر رسانهای، بازپخش هدفمند چنین سریالهایی نشانهای از تحول در سیاست محتوایی رسانه ملی است. انتخاب دقیق آثار آرشیوی با ارزش هنری و محتوایی بالا، نه صرفاً یادآوری گذشته، بلکه احیای سرمایههای فرهنگی است. آیفیلم با تمرکز بر بازنمایی آثار شاخص، نقش مؤثری در پیوند دوباره مردم با تلویزیون ایفا میکند. این شبکه عملاً به پل ارتباطی میان دیروز و امروز تلویزیون ایران تبدیل شده است؛ پلی که هر دو سوی آن، یعنی مخاطب سنتی و دیجیتال، از عبور در مسیرش لذت میبرند.
در کنار همه اینها، نباید فراموش کرد که «یوسف پیامبر (ع)» از نظر فنی نیز اثری پیشرو در زمان خود بود. طراحی لباس، گریم و دکوراسیون صحنهها با استانداردهای سینمایی و جزئیات کمنظیر اجرا شده است. موسیقی متن ماندگار ساخته آریا عظیمینژاد، با آن ملودی حزنآلود و روحانی، هنوز هم یکی از بهیادماندنیترین قطعات تلویزیونی کشور به شمار میرود و در حافظه جمعی مردم جایگاهی ویژه دارد.
در نهایت میتوان گفت که آیفیلم با بازپخش دوباره این اثر، نه صرفاً مجموعهای تلویزیونی، بلکه بخشی از میراث فرهنگی و معنوی ملت ایران را احیا کرده است. این بازپخش، نوعی یادآوری است از اینکه در جهان پرسرعت امروز، هنوز هم میتوان به صداقت تصویر، قدرت روایت و ایمان به ارزشهای انسانی تکیه کرد. نسل امروز، اگرچه با فناوریهای جدید بزرگ شده، اما همچنان در جستوجوی معناست؛ و تلویزیون ملی میتواند همان جایی باشد که این معنا را در قالب تصویر و قصه بازمییابد.
سریال «یوسف پیامبر (ع)» بار دیگر نشان داد که وقتی روایت، حقیقت و هنر در یک قاب جمع میشوند، زمان نمیتواند از درخشش آن بکاهد. آیفیلم با این انتخاب هوشمندانه، نهتنها مخاطبان قدیمی خود را حفظ کرده، بلکه توانسته پلی ارتباطی میان نسلها بسازد؛ پلی که از چاه یوسف تا دل نسل Z امتداد دارد.