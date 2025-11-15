کارشناس حوزه مسکن گفت: برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و تحقق اَبَرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی، و همچنین برای سیاست‌گذاری صحیح در این بخش، باید تمامی دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های بیمه به این سامانه متصل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از سامانه‌هایی است که در حال حاضر نقش بسیار مؤثری در بهبود وضعیت اقتصاد کشور و بازار مسکن دارد. همین امر موجب شده است تا اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تکمیل این سامانه در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، برخی دستگاه‌ها پای کار آمده و برای تکمیل این سامانه برنامه‌ریزی کرده‌اند.

یکی از این دستگاه‌ها، بیمه مرکزی است که با پیگیری‌های انجام‌شده، در حال حاضر تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و کارگزاری‌های وابسته باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند تا از این طریق، بخش عمده‌ای از متقاضیانی که هنوز اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند، اقدام به ورود اطلاعاتشان کنند.

بر اساس این گزارش، محمد علایی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین سامانه‌ها در حوزه مسکن به شمار می‌رود که طبق قانون، تمامی دستگاه‌ها باید به آن متصل شوند و همچنین همه متقاضیان موظف‌اند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.»

وی با بیان اینکه در خصوص لزوم اجرای قوانین مصوب مجلس هیچ تردیدی وجود ندارد، افزود: «بانک مرکزی نیز باید در راستای اجرای قانون عمل کند. این‌که بانک مرکزی می‌گوید موضوع را به بانک‌ها ابلاغ کرده است، کفایت نمی‌کند؛ چراکه بانک مرکزی مسئول عملکرد و نظارت بر بانک‌هاست و باید با استفاده از ابزارهای قانونی خود، بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند.»

او تأکید کرد: «هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون وجود ندارد. وقتی بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است بانک‌ها را به منوط کردن ارائه خدمات به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان وادار کند، این قانون باید اجرایی شود. مسئول اجرای قانون، بانک مرکزی است و باید بانک‌ها را ملزم به تبعیت از آن کند.»

علایی در پایان گفت: «برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و تحقق اَبَرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی، و همچنین برای سیاست‌گذاری صحیح و مبتنی بر داده‌ها در بازار مسکن، باید دستگاه‌های زیر نظر بانک مرکزی و وزارت نیرو نیز به این سامانه متصل شوند و ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه کنند.»

