باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: توربواکسپندر ۳.۵ مگاواتی با یاتاقان مغناطیسی با تکیه بر دانش فنی بومی و طراحی کاملاً داخلی ساخته شده است. این فناوری که پیش از این تنها در اختیار دو یا سه شرکت بین‌المللی بود، برای نخستین بار در ایران امکان استفاده از یاتاقان مغناطیسی را فراهم می‌کند و چرخش در سرعت‌های بسیار بالا بدون تماس مکانیکی را ممکن می‌سازد.

وی افزود: این توربواکسپندر با بازده آیزنتروپیک بالا و بهبود عملکرد ناحیه دیفیوزر نسبت به نمونه‌های خارجی، علاوه بر ارتقای کارایی تجهیزات دوار، زمینه ایجاد پایگاه متمرکز ملی برای توسعه و آزمایش تجهیزات پیشرفته را نیز فراهم می‌کند.این پروژه صرفه‌جویی ارزی حدود ۴.۴ میلیون دلار را برای کشور به همراه داشته است.

جزئیات بیشتر را در فیلم زیر مشاهده کنید.