مسئول سیاست‌گذاری حزب حاکم ژاپن با ابراز امیدواری برای تثبیت روابط با چین، گفت توکیو به دنبال ساخت روابط سازنده و باثبات با پکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مسئول سیاست‌گذاری حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن روز شنبه ابراز امیدواری کرد که روابط دوجانبه با چین در پی یک مناقشه دیپلماتیک بر سر اظهارات سانه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن درباره تایوان، تثبیت شود.

به گزارش کیودو نیوز، او گفت: «ما به گفت‌و‌گو ادامه خواهیم داد و برای ساخت روابط سازنده و باثبات ژاپن و چین تلاش خواهیم کرد.»

اظهارات تاکایچی به ظاهر موجب شد کنسول عمومی چین در اوساکا، «شو جیان»، در رسانه‌های اجتماعی به او تهدید کند، که موجب اعتراض توکیو شد. پکن از تاکایچی خواست اظهارات خود را پس بگیرد و به اتباع چینی هشدار داد از سفر به ژاپن خودداری کنند. علاوه بر این، چین هشدار داد هرگونه مشارکت نظامی ژاپن در «وضعیت تنگه» با «پاسخ قاطع» رو‌به‌رو خواهد شد.

