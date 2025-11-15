مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از آماده باش ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح زمستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلیم اله وثوقـی امروز در جلسه قرارگاه زمستانی استان اردبیل گفت: در طرح ایمن سازی راه‌های استان، تاکنون ۲۹ نقطه پرتصادف و حادثه خیز اصلاح و بهسازی شده و عملیات رفع نواقص در سایر مسیر‌ها تا پایان سال ادامه دارد.

او با اشاره به شرایط خاص اقلیمی اردبیل افزود: محور‌های حیران، صائین، خلخال–اسالم و اردبیل–سرچم بیشترین آمار تصادفات زمستانی را به دلیل کولاک، یخبندان و کاهش دید داشته‌اند.

وثوقی گفت: امسال تمامی ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری شامل برف روب، نمک پاش و گریدر در ۲۲ پایگاه عملیاتی مستقر و نزدیک به ۴۰۰ نیروی انسانی در آماده باش کامل هستند.

او تأکید کرد که در صورت نیاز از ظرفیت بخش خصوصی و پیمانکاران طرف قرارداد نیز استفاده خواهد شد.

مدیرکل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای استان با بیان اینکه اردبیل با سه استان گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی دارای تعامل فعال برای مدیریت راهداری زمستانی است و نشست منطقه‌ای هماهنگی امسال نیز به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرد: در این هماهنگی‌ها درباره انسداد، بازگشایی یا محدودیت تردد تصمیم گیری مشترک صورت می‌گیرد.

وثوقی از بهره برداری از فناوری‌های نوین در طرح زمستانی خبر داد و گفت: تمام ماشین آلات با سامانه هوشمند رصد می‌شوند و وضعیت ترافیکی و آب وهوایی محور‌های اصلی از طریق مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت لحظه‌ای پایش می‌شود.

او همچنین افزود: ذخیره سازی نمک و شن نیز بیش از ۸۰ درصد تکمیل شده و انبار‌های سوخت پایگاه‌ها برای فعالیت شبانه روزی در شرایط برفی آمادگی کامل دارند.

وثوقی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدار‌های هواشناسی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با هماهنگی بین استانی، هوشمندسازی راهداری و حضور مداوم نیرو‌ها در گردنه ها، انسداد طولانی محور‌های حیاتی به حداقل رسیده است.

منبع: راهداری

برچسب ها: ایمن سازی راه‌ها ، ماشین آلات راهداری ، راهداری زمستانی
