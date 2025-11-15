باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره بین‌المللی نقاشی برای کودکان بیمار با هدف تقویت روحیه و امید در میان بیماران خردسال از مسیر هنر و رنگ برگزار شد و آثار هنرمندان نوجوان از کشورهای گوناگون جهان در آن به رقابت پرداختند. جشنواره بین‌المللی نقاشی برای کودکان بیمار

در پایان داوری آثار، نازلی نقوی، ۱۵ ساله، عضو مرکز شماره‌ی یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه استان آذربایجان غربی، با اثر خلاقانه و درخشان خود موفق به کسب مقام نخست این جشنواره شد. همچنین ریحانه علی‌پناهی، ۱۵ ساله، دیگر شرکت‌کننده‌ی ایرانی، جایگاه دوم را از آن خود کرد.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی نقاشی بیماران کودک (IFPPP) در شهر کمپیناس، ایالت سائوپائولو، برزیل برگزار شد و هنرمندان نوجوان از کشورهای مختلف آثار خود را با محور امید، دوستی و نگاه کودکانه به زندگی به نمایش گذاشتند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش