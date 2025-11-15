مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی گفت: بسیاری از زنان سرپرست خانوار در دهک‌های پایین اقتصادی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم خاک‌رنگین، مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور درباره وضعیت سوادآموزی زنان سرپرست خانوار گفت: بر اساس آمار سامانه‌های سازمان بهزیستی هر ساله تعدادی زن سرپرست خانوار بی‌سواد به جمعیت تحت پوشش اضافه می‌شوند و این عدد تقریباً در سال‌های اخیر ثابت مانده است. در حال حاضر از جمعیت هدف ۲۸۳ هزار و ۶۰۴ نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان، ۸۸ هزار و ۱۰۸ نفر بی‌سواد ثبت شده‌اند این رقم به‌طور میانگین ۳۰ درصد از کل جمعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را شامل می‌شود و در سال‌های اخیر تقریباً تغییری نکرده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که در حوزه سوادآموزی زنان سرپرست خانوار برنامه‌ای خاص و هدفمند وجود نداشته است اگرچه همواره این بانوان به شرکت در برنامه‌های سوادآموزی ترغیب می‌شدند، اما این موضوع تاکنون در زمره اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی قرار نداشته است.

خاک‌رنگین با تأکید بر اهمیت سواد در ارتقای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار گفت: سوادآموزی به‌ویژه در سطح سواد پایه، ارتباط مستقیم با یادگیری زنان در سایر حوزه‌ها دارد. زن باسواد مادر بهتری است در مهارت‌های فنی و حرفه‌ای سریع‌تر رشد می‌کند، سواد مالی بالاتری دارد و نظارت مؤثرتری بر تحصیل و رفتار فرزندان خود خواهد داشت، سواد یکی از مؤلفه‌های افزایش قدرت در خانواده است و موجب تقویت اعتمادبه‌نفس و توانمندی فردی و اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حتی در شرایط اقتصادی و اجتماعی یکسان، میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال، مادران باسواد به طور معناداری کمتر است، این امر نشان می‌دهد که سواد، مؤلفه‌ای اثرگذار در افزایش توانایی، مهارت، قدرت نظارت و حتی قدرت چانه‌زنی زنان است.

مدیرکل دفتر توانمندسازی زنان و خانواده سازمان بهزیستی در تشریح دلایل اصلی بی‌سوادی زنان سرپرست خانوار گفت: بیشتر زنان بی‌سواد یا کم‌سواد در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند و بسیاری از آنان از ابتدا با همین وضعیت وارد چرخه حمایتی سازمان می‌شوند با امضای تفاهم‌نامه همکاری با نهضت سوادآموزی، گام تازه‌ای برای حرکت به سمت باسوادی زنان سرپرست خانوار آغاز شده است هرچند این مسیر دشوار و زمان‌بر خواهد بود.

خاک رنگین در ادامه به برخی چالش‌های سیاستی در اجرای این برنامه اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که برنامه سوادآموزی اگر صرفاً به آموزش خواندن و نوشتن محدود شود، اثر پایداری در توانمندسازی زنان نخواهد داشت ما نیازمند یک رویکرد مرحله‌ای هستیم که سواد پایه را به مهارت‌های اقتصادی و اجتماعی پیوند دهد تا زنان بتوانند از آموخته‌های خود برای بهبود معیشت و تربیت فرزندان استفاده کنند. همچنین باید نظام انگیزشی و حمایتی برای حضور این زنان در کلاس‌ها طراحی شود، چون بسیاری از آنان با مسئولیت‌های چندگانه و محدودیت‌های مالی روبه‌رو هستند و شرکت در دوره‌ها برایشان هزینه‌فرصت بالایی دارد. حمایت‌هایی مانند کمک‌هزینه رفت‌وآمد، مراقبت از کودک در محل آموزش و اعطای گواهی مهارتی قابل استفاده در اشتغال، می‌تواند مشارکت آنها را افزایش دهد.

براساس گزارش سازمان بهزیستی کشور، خاک‌رنگین در پایان تأکید کرد: برای افزایش انگیزه زنان سرپرست خانوار در یادگیری باید در کنار آموزش سواد پایه، سواد کاربردی نیز آموزش داده شود، مهارت‌هایی نظیر سواد مالی، فرزندپروری، ارتباط مؤثر و مهارت‌های زندگی روزمره از جمله آموزش‌هایی هستند که باید در کنار سواد پایه مورد توجه ویژه قرار گیرند.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، زنان سرپرست خانوار
