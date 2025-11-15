باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ان‌شاءالله پس از تصویب شورای عالی بورس، چند نوع شاخص جدید در بورس تهران رونمایی خواهیم کرد. امیدوارم این اتفاق تا پایان سال به وقوع بپیوندد.

وی ادامه داد: ما کل شرکت‌های بورس تهران را به چهار گروه شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های متوسط، شرکت‌های کوچک و شرکت‌های با ارزش خرد تقسیم کرده‌ایم. نهاد‌های مالی می‌توانند متناسب با این طبقه‌بندی، صندوق‌هایی را طراحی کنند که به ذائقه‌های مختلف بازار سرمایه پاسخ دهند.

گودرزی با اشاره به مزایای این اقدام افزود: سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از نوسانات و بازده‌های مختلف بهره‌مند شوند. شاخص‌های جدید شامل شاخص شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک خواهد بود که به زودی معرفی خواهد شد.