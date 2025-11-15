وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اینکه ایران بیش از یک جغرافیاست و معنایی برخاسته از تجربه تاریخی، زبان، هنر و حافظه جمعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجلاس بین‌المللی ایران‌شناسی با محور «گفت‌وگوهای فرهنگی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری»، امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور ایران‌شناسان برجسته و استادان دانشگاهی از کشورهای ارمنستان، یونان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، گرجستان، چین، هند، پاکستان، سریلانکا، مالزی، تونس، عمان، عراق و دیگر کشورها در مجتمع امام خمینی(ره) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست، در سخنانی، ایران را «سرزمین لایه‌های ژرف تاریخ، فرهنگ و تمدن» توصیف کرد و با قدردانی از حضور ایران‌شناسان گفت: ایران بیش از یک جغرافیاست؛ ایران سرزمین رمزها و رازهاست. سه دهه پیش ۱۱ دلیل نوشتم برای اینکه چرا ایران سرزمین رمزها و رازهاست و امروز همچنان بر آن دلایل استوارم.

هویت ایرانی؛ تداوم خلاق در طول تاریخ

صالحی‌امیری با اشاره به چیستی هویت فرهنگی ایرانی افزود: هویت ایرانی مجموعه‌ای از لایه‌های پیوسته و زنده است؛ هویتی که نه از دل گسست‌ها، بلکه از فرایندی طولانی، پیوسته و خلاقانه شکل گرفته و همین تداوم تاریخی راز بقای ایران بوده است.

وی تاریخ ایران را نمونه‌ای ممتاز از مقاومت فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: مهاجمان بسیاری به این سرزمین تاختند، اما آنچه ماند فرهنگ و تمدن ایرانی بود. زبان فارسی رمز درونی هویت ایرانی و پیونددهنده روایت‌ها، اسطوره‌ها، حکمت، شعر و حافظه تاریخی این ملت است.

کثرت در عین وحدت؛ قاعده استراتژیک هویت ایرانی

وزیر میراث‌فرهنگی، ایران را «پدیده‌ای کم‌نظیر از تنوع در عین انسجام» توصیف کرد و گفت: ایران امروز در دل خود کثرتی بزرگ دارد؛ آذری‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها و هزاران گویش زنده، اما همگی زیر چتر کلانِ فرهنگ ایرانی زیست می‌کنند. این تنوع نه تهدید، بلکه عامل قدرت و استحکام هویت ایرانی است.

ایران؛ میانجی فرهنگ‌ها در مسیر تاریخ

صالحی‌امیری در تبیین نقش تمدنی ایران اظهار داشت: ایران در بستر تاریخی جاده ابریشم نقشی میانجی میان فرهنگ‌ها داشته؛ هم از سنت‌های گوناگون بهره گرفته و هم بر آنها تاثیر گذاشته است. همین تبادلات مستمر، هویت ایرانی را پویا، سازنده و جهانی کرده است.

او همچنین با اشاره به ثبت جهانی منشور کوروش در یونسکو گفت: تصویب این اثر با اجماع جهانی نشان داد که میراث عدالت، مدارا، احترام به تنوع و پاسداری از کرامت انسانی، در ریشه‌های فرهنگ ایران استوار است و همچنان الهام‌بخش جهان امروز است.

نیروی بازآفرینی؛ راز ماندگاری ایران

وزیر میراث‌فرهنگی توانایی بازآفرینی را «روح حیاتی هویت ایرانی» توصیف کرد و افزود: ایران بارها خود را از نو ساخته است. نیروی زایش و نوشدن، ایرانی را در پیوند با آهنگ هستی قرار می‌دهد و یادآوری می‌کند که حقیقت در حرکت و دگرگونی است، نه در سکون. همین روح نوزایی، ایران را در سخت‌ترین بحران‌ها توانمندتر ساخته است.

ایران‌شناسی؛ پروژه‌ای انسان‌شناختی و میدانی

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت نگاه میدانی در مطالعات ایران‌شناسی گفت: ایران‌شناسی، پروژه‌ای میدانی، انسان‌شناختی و روایت‌پژوهانه است. مشاهده میدانی، مردم‌نگاری، شناخت تاریخی و تحلیل روایت، شرط لازم برای فهم ایران است.

وی افزود: ایران یکی از معدود کشورهایی است که تقریباً تمامی گونه‌های گردشگری را در خود جای داده و صنایع‌دستی آن با بیش از ۲۹۹ رشته ثبت‌شده «متن زیبایی‌شناختی و حافظه تاریخی» این سرزمین را حفظ کرده است.

سه تعهد رسمی وزارت میراث‌فرهنگی

وزیر میراث فرهنگی، تعهدات این وزارتخانه را نسبت به جامعه ایران‌شناسی جهان تشریح کرد و توضیح داد: دولت ایران خود را همراه و پشتیبان پژوهشگران این حوزه می‌داند. وزارتخانه ما، نخست بر گسترش همکاری‌های علمی با مراکز و بنیادهای ایران‌شناسی، دانشگاه‌ها و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید دارد و فراهم کردن دسترسی پژوهشگران به منابع علمی، آرشیوی و موزه‌ای را از اولویت‌های قطعی خود می‌داند. بُعد فرهنگی این همکاری‌ها نیز جدی گرفته خواهد شد و میراث ایرانی از طریق دیپلماسی فرهنگی، نمایشگاه‌های بین‌المللی و پروژه‌های مشترک با کشورهای مختلف، حضوری پررنگ‌تر و تأثیرگذارتر در عرصه جهانی خواهد یافت. مسیرهای پژوهشی تازه، سفرهای تخصصی و زیرساخت‌های مطالعات میدانی در استان‌ها طراحی و فراهم خواهد شد تا ایران‌شناسان بتوانند شناختی عمیق‌تر و مستقیم‌تر از واقعیت‌های فرهنگی ایران به دست آورند.
 
وزیر میراث فرهنگی در پایان از تمامی نهادهای مشارکت‌کننده در برگزاری اجلاس سپاسگزاری کرد و با خوشامدگویی به ایران‌شناسان گفت: ایران نه فقط موضوع پژوهش، بلکه میدانی برای تامل، تجربه و معناست.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: ایران شناسی ، صالحی امیری
خبرهای مرتبط
حدود ۵۰ ایران‌شناس خارجی به ایران می‌آیند
ضرورت تأسیس کرسی مستقل ایران‌شناسی در دانشگاه وین
صالحی‌امیری:
بدون مجوز محیط‌زیست، هیچ مجوزی برای ایجاد تاسیسات در سواحل رودخانه‌ها صادر نمی‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
نه کروچنده‌ و نه کرانچی؛ کروچی یا کروچه
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
ایران به شبکه جهانی حفاظت میراث و توسعه علوم شناختی پیوست
آخرین اخبار
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
نه کروچنده‌ و نه کرانچی؛ کروچی یا کروچه
ایران به شبکه جهانی حفاظت میراث و توسعه علوم شناختی پیوست
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
پوستر چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد
کتابخانه، کتاب و کتابدار، سه ضلع اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی است
مروری بر اقدامات ماندگار شهید آوینی در سال ۵۸ + فیلم
سال دوم فعالیت دولت سال نتیجه‌هاست/ دوران کاغذبازی تمام شده است