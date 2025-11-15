باشگاه خبرنگاران جوان - علی ربیعی در بازدید از نمایشگاه توانمندی بانوان و کسب و کار‌های خانگی استان اردبیل گفت: یکی از اهداف و برنامه‌های دولت به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم تمرکز بر افراد دارای فرصت‌های نابرابر به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و فردی است.

او با اشاره به تعریف حداقل ۵ نمایشگاه در استان اردبیل برای عرضه محصولات صنایع‌دستی و تولیدات خانگی، افزود: بازاریابی برای فروش محصولات تولیدکنندگان خانگی و فردی یکی از برنامه‌های دولت است که به این منظور در استان‌ها نمایشگاه‌های مختلفی تعریف و برگزار می‌شود.

ربیعی تاکید کرد: در کنار این اقدامات باید تلاش کنیم فرهنگ مصرف صنایع‌دستی و تولیدات خانگی به منظور حمایت از افراد دارای فرصت‌های نابرابر در بین مردم رواج پیدا کند و این محصولات به زندگی مردم وارد شود.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور ادامه داد: پرداخت و هدایت تسهیلات خرد یکی دیگر از اقدامات در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی و تولیدات خانگی است که در این راستا نیز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استان اردبیل اختصاص پیدا کرده است.

منبع: میراث فرهنگی