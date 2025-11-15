باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان البرز گفت: پروژه سالن ۶۰۰۰ نفری کرج پس از بررسی در شورای فنی استان، وارد مرحله جدیدی از اجرا خواهد شد.
رضایی با اشاره به اهمیت این سالن برای توسعه ورزش استان گفت: این پروژه یکی از طرحهای شاخص استان است که بهدلیل برخی نواقص و الزامات فنی متوقف مانده بود.
وی گفت: خوشبختانه با برگزاری جلسه شورای فنی استان و بررسی دقیق موضوع، موانع موجود برطرف شد.
رضایی افزود: در جلسهای که به ریاست استاندار البرز برگزار شد، تاکید اصلی بر رعایت استانداردهای فنی، بهبود کیفیت ساخت و تسریع در روند اجرای پروژههای ورزشی بود که استاندار صراحتاً اعلام کردند که پروژههای اولویتدار نباید بیش از این معطل بمانند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان البرز با اشاره به محدودیت منابع مالی استان گفت: با توجه به شرایط موجود، مدیریت پروژهها بر اساس اولویت و اثرگذاری اجتماعی بسیار اهمیت دارد. سالن ۶۰۰۰ نفری کرج یکی از پروژههایی است که تکمیل آن میتواند ظرفیت ورزشی استان را متحول کند.
رضایی درباره نتیجه بررسیها در شورای فنی توضیح داد: مسائل مربوط به اخذ تأییدیههای فنی، اصلاحات سازهای و ضوابط ایمنی بررسی شد و در نهایت جمعبندی جلسه منجر به رفع بلاتکلیفی چندماهه این پروژه شد. از این پس مراحل اجرایی با نظارت دقیقتر دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: تکمیل این سالن برای استان تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه گامی مهم برای ارتقای زیرساختهای ورزشی و میزبانی رویدادهای مهم ملی خواهد بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به وضعیت مجموعه بزرگ ورزشی انقلاب کرج گفت: این مجموعه بهعنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین مراکز ورزشی استان، در اوایل دهه ۷۰ از سوی شهرداری وقت به ادارهکل ورزش و جوانان واگذار شد، اما به دلیل عدم صدور سند رسمی طی سالهای گذشته، اکنون با دعاوی متعدد از سوی شهرداری مواجه شده ایم.
وی افزود: علیرغم اینکه رأی کارشناسی به نفع ادارهکل ورزش و جوانان صادر شده، اما پیگیریهای حقوقی شهرداری همچنان ادامه دارد. حمیدرضا رضایی تصریح کرد: در مجموعه ورزشی انقلاب علاوه بر چندین سالن و زمین تخصصی، سالن ۲ هزار و ۵۰۰ نفره و همچنین هتل انقلاب قرار دارد که سالهاست به دلیل اختلافات قراردادی و حقوقی غیرفعال مانده است، این وضعیت موجب شده بخشی از فعالیتهای ورزشی و اردوهای تیمهای استانی به مناطق خارج از کرج، مانند کردان و ماهدشت، منتقل شود که مشکلات اسکان و ایمنی برای ورزشکاران ایجاد کرده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با قدردانی از حمایتهای قضایی اخیر در بازپسگیری برخی اماکن ورزشی گفت: در برخی پروندهها، از جمله بازپسگیری واحدهای تجاری متصرفشده، با حکم قضایی موفق به بازگرداندن املاک به ادارهکل شدیم، اما فرآیندهای طولانی و بروکراسی موجود باعث هدررفت منابع دولتی و تأخیر در بهرهبرداری عمومی میشود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: از دادستان محترم استان و دستگاههای مرتبط درخواست داریم با صدور دستور ویژه موضوع اسناد مالکیت اماکن ورزشی استان خارج از نوبت بررسی شود تا زمینه برای توسعه فعالیتهای ورزشی و بهرهمندی جوانان از امکانات موجود فراهم گردد.