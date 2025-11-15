رکورد علیرضا جهانبخش وینگر ایرانی و سابق تیم فوتبال آلکمار هلند شکسته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت FootballTransfers، رسانه‌های ترکیه از علاقه باشگاه فنرباغچه به جذب تروی پاروت، مهاجم ۲۳ ساله تیم آزد خبر داده‌اند. این باشگاه ترکیه‌ای، پاروت را به عنوان گزینه‌ای برای آینده تیم خود در نظر گرفته و قصد دارد او را به استانبول بیاورد تا رقابت با یوسف ان‌نسیری در خط حمله ایجاد شود.

این علاقه ناشی از نیاز فنرباغچه به یک مهاجم جدید برای فصل آینده است. تیم ترکیه‌ای باید از مهاجم قرضی خود، جون دوران خداحافظی کند و پاروت را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای تقویت خط حمله می‌بیند.

پاروت که همچنین ملی‌پوش ایرلند است، تا میانه سال ۲۰۲۹ با آزد قرارداد دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که آزد برای انتقال او ۲۵ میلیون یورو طلب خواهد کرد که این مبلغ باعث می‌شود پاروت گران‌ترین بازیکن تاریخ آزد شود.

ورود پاروت به فنرباغچه می‌تواند رقابتی جذاب در خط حمله ایجاد کند، جایی که او باید با یوسف ان‌نسیری، مهاجم مراکشی تیم، رقابت کند. ان‌نسیری در ۲۰ بازی این فصل موفق به ثبت ۷ گل شده است و از سوی دیگر پاروت در ۱۴ بازی برای آزد ۱۳ گل به ثمر رسانده و عملکرد بسیار خوبی داشته است.

علاوه بر پاروت، فنرباغچه به کوئنتن تیمبر از فاینورد نیز علاقه‌مند است، اما شرایط قرارداد این دو بازیکن متفاوت است؛ پاروت هنوز با آزد قرارداد معتبر دارد و تیمبر خیر. رسانه‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که باشگاه قصد دارد به آلکمار برود تا پاروت را جذب کرده و خط حمله تیم را تقویت کند. ارزش تخمینی انتقال پاروت حدود ۱۷.۱ میلیون یورو اعلام شده است.

فنرباغچه در حال حاضر در بهترین فرم خود قرار دارد و با تنها یک امتیاز اختلاف نسبت به گالاتاسرای در جایگاه دوم لیگ ترکیه قرار دارد. با توجه به عملکرد خوب تیم، باشگاه اکنون می‌تواند فعالیت‌های جذب بازیکن و تقویت تیم را دنبال کند تا برای ادامه فصل آماده باشد.

در صورت نهایی شدن این انتقال، پاروت رکورد انتقال علیرضا جهانبخش از آزد به برایتون در سال ۲۰۱۸ که بیش از ۲۲ میلیون یورو بود را خواهد شکست.

