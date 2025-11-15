در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶ هزار و ۵۹۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶ هزار و ۵۹۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار واحدی ایستاد. فملی، شپنا  و میدکو سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، مهرگان، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳ هزار و ۶۷۱ واحدی در تراز ۹۰۷ هزار و ۳۲۵ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳۵۳ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورده نفتی و بانک‌ها درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

یاقوت، افران و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
Iran (Islamic Republic of)
reza
۰۸:۲۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
منتظرید جنگ بشه تا دامنه نوسانو ببرید بالا دولت نامحترم؟ببرید دیگه چرا تورم ایجاد میکنید خودتون
