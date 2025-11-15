باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نمایشگاه کوچههای بنی هاشم در شهرستان دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. گفتنی است این نمایشگاه تا پایان ایام فاطمیه برای بازدید عموم دایر است. در این نمایشگاه که به همت پایگاههای مقاومت و فعالان جوانان مذهبی وفرهنگی شهر دیزجدیز برپا شده است، غرفههایی با موضوعات چاه حضرت علی (ع)، درِ سوخته و خانه حضرت زهرا (س) و همچنین کوچههای بنیهاشم ساخته میشوند و به صورت نمادین طراحی میشوند تا بازدیدکنندگان با آن روزهای تاریخ اسلام آشناتر شوند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی
