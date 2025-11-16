باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از توزیع گسترده برنج هندی در بازار خبر داد و گفت: قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که اکنون قیمت کمی بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

وی نرخ برنج ایرانی در بنکداری‌ها را ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به عدم واردات برنج پاکستانی، قیمت برنج ایرانی نوساناتی داشته است که با واردات برنج پاکستانی نوسانات تا حدودی مرتفع می شود.

کنگری ادامه داد: با واردات برنج پاکستانی طی چند روز آینده قرار است هرکیلو برنج با نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شود‌.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از وفور شکر در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلوشکر با قیمت ۵۶ هزار تومان در بازار بنکداری به فروش می رسد، درحالیکه نرخ مصوب ۵۹ هزارتومان است. همچنین قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده ۵۹ هزار و ۱۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه روغن به اندازه کافی در بازار موجود است، گفت: در حال حاضر کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد و در بحث فروش روغن تنها مشکل حاشیه سود ۳ درصدی برای بنکداری ها است که طی هفته های اخیر پیگیری های لازم برای اصلاح حاشیه سود انجام شده تا عرضه آن مشکل ساز نشود.