رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از توزیع گسترده برنج هندی در بازار خبر داد و گفت: قیمت مصوب هرکیلو برنج هندی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که اکنون قیمت کمی بالاتر از نرخ مصوب عرضه می شود.

وی نرخ برنج ایرانی در بنکداری‌ها را ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به عدم واردات برنج پاکستانی، قیمت برنج ایرانی نوساناتی داشته است که با واردات برنج پاکستانی نوسانات تا حدودی مرتفع می شود.

کنگری ادامه داد: با  واردات برنج پاکستانی طی چند روز آینده قرار است هرکیلو برنج با نرخ مصوب ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شود‌.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی  از وفور شکر در بازار خبر داد و گفت: اکنون هر کیلوشکر با قیمت ۵۶ هزار تومان در بازار بنکداری به فروش می رسد، درحالیکه نرخ مصوب ۵۹ هزارتومان است. همچنین قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده ۵۹ هزار و ۱۰۰ تومان است.

وی با بیان اینکه روغن به اندازه کافی در بازار موجود است، گفت: در حال حاضر کمبودی در عرضه روغن وجود ندارد و در بحث فروش روغن تنها مشکل حاشیه سود ۳ درصدی برای بنکداری ها است که طی هفته های اخیر پیگیری های لازم برای اصلاح حاشیه سود انجام شده تا عرضه آن مشکل ساز نشود.

 

برچسب ها: بازار برنج ، قیمت برنج ، واردات برنج
خبرهای مرتبط
آغاز عرضه برنج خارجی با نرخ مصوب تنظیم بازار طی روزهای آتی/ ۷۴ هزار تن برنج وارد شد
برنج پاکستانی ۳ برابر نرخ مصوب عرضه می‌شود
در بازار اقلام اساسی چه می‌گذرد؟ /قیمت لوبیا چیتی به ۳۸۰ هزارتومان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۵۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بهانه ای برای تصاحب ارز28500 تومنی از جیب بیت المال فقط همین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چرا از پاکستان وارد میکنید ولی دست تولید کننده داخلی را نمیگیرید خجالت بکشید ما باید به پاکستان صادر کنیم
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه برنج به فروشگاه زنجیره ای میدهند و آنها 80%انرا داخل بازار به بنکداران میفروشند
۰
۱
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
این هم یک دورغ دیگر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اگر می‌خواهید برنج را توزیع کنید یا هر چیز دیگری لطف کنید عدالت داشته باشید و به هر خانواده هر مقدار که می‌خواهید بدهید با کارت ملی بدهید نه اینکه یک خانواده 6 تا کیسه بگیرد یک نفر بی پدر و مادر مثل من هیچی بهش نرسد. .
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خوب بودن کالای وارداتی بستگی به انتخاب بازرگان در کشور مبدأ دارد در همه کشورها جنس خوب هست و جنس بد هم هست. انتخاب بازرگان مهم هست. برنج پاکستان هم در دنیای برنج جایگاه خوبی دارد.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
کارشناس اقتصادی اومده گفته برنج پاکستانی کیلویی ۷ هزار تومن براشون در میاد ، ببین چی هست به خورد مردم میدن
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
نه ما پاکستانی میخوریم، خوبه!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
میگن برنج پاکستانی بهتره و کمتر بوی بد میده
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مقام انسانیت !
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خیلی خوش به حال دلالان خواهد شد برنج ارزانی را قاطی برنج ایرانی کرده و تو بازار با قیمت بالا می فروشند!!!!
۱
۷
پاسخ دادن
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
آخرین اخبار
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط کشور
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴