باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدجعفر قائمپناه» امروز -شنبه ۲۴ مردادماه- در گفتوگویی که در روزنامه ایران منتشر شده است با بیان اینکه باید بپذیریم آنچه امروز به ما و همه مردم به ارث رسیده، حاصل عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران، نه به معنای فقط قوه مجریه، اظهار داشت: هر کسی به اندازه نقشی که داشته و دارد باید پاسخگو باشد، اما این به معنی دیگریسازی نیست. ما نمیتوانیم خودمان را در جزیرهای منفک از دیگر قوا یا دولتهای پیشین تصور کنیم و با نگاه خیر و شری، همه مشکلات را به گذشته و همه دستاوردها را به حال نسبت دهیم.
وی افزود: ما آگاهانه تصمیم گرفتیم وارد این مسیر نشویم. این البته به معنای چشم بستن بر دشواریهای آغاز کار نیست. ما خطِ مبنا را در هر حوزه تعیین کردهایم و ترجیح میدهیم به زبان عدد و مستندات با مردم صحبت کنیم، نه به زبان مقایسههای سیاسی.
اصلاح نظام قیمتگذاری و پرهیز از شوکدرمانی راهکار برون رفت از ناترازیها
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخشی از این گفتوگو راهکار برون رفت از ناترازیهای فعلی انرژی را اصلاح نظام قیمتگذاری دانست و تاکید کرد: البته نه به شکل شوکدرمانی، بلکه به گونهای که هم عدالت رعایت شود هم مصرف منطقی شود. قیمت باید به تدریج به سمت واقعی حرکت کند، یارانه باید هدفمند به خانوارهای نیازمند برسد و پرمصرفها هم باید هزینه واقعی بپردازند. در درجه دوم نیاز به جهش در تولید انرژیهای تجدیدپذیر با مشارکت واقعی بخش خصوصی داریم؛ و نهایتاً اینکه نیازمند تغییر مدل حکمرانی انرژی هستیم. باید از تصمیمگیری پراکنده به سیاستگذاری یکپارچه و از مدیریت بحران به سمت برنامهریزی پایدارحرکت کنیم.
دولت چهاردهم به دنبال مصادره تصمیمات نیست
وی افزود: اصلاح یارانههای غیرعقلانی، اما فراگیر یا تغییر رویههای اداری که سالها رانت خلق کرده است، بدون مقاومت نمیماند. اما تفاوت دولت چهاردهم این است که دنبال مصادره تصمیمات نیست. ما میخواهیم این تصمیم به تصمیم ملی بدل شود. دولت سکاندار است، اما موتور اصلاح فقط با همراهی جامعه، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و جامعه تخصصی روشن میماند. اگر این همافزایی را حفظ کنیم، تصمیمات سخت، قابلتحمل و پایدار میشوند. اگر هر کس در جزیره خودش باشد، حتی تصمیم درست هم دوام نمیآورد.
قائمپناه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «برخی جریانها و چهرههای سیاسی اصلاحطلب پرسشهایی درباره چیستی وفاق مطرح میکنند؛ اینکه وفاق باید برای تأمین منافع مردم باشد نه اینکه تأمین منافع مردم وجهالمصالحه تأمین وفاق باشد»، تصریح کرد: وفاق در نگاه رئیسجمهور پزشکیان به معنی معطل نگه داشتن امور و انتظار اجماع یا تعطیل کردن اراده اکثریت نیست. وفاق نه معامله سیاسی است و نه تبدیل کردن دولت به شرکت سهامی. به نظر من وفاق یعنی ائتلافِ حول حقیقت و منافع عمومی و ملی با قواعد شفاف و قابلسنجش. دولت دکتر پزشکیان برای جلب همراهی گفتوگو میکند، اما منافع مردم را وجهالمصالحه نمیکند و تصمیم را تا ابد معطل نمیگذارد. وفاق از نظر دولت چهاردهم «سکوت در برابر مطالبه مردم» نیست؛ برعکس، راهی است تا تصمیمات مهم- از رفع فیلتر تا اصلاح ساختار بودجه و پرداخت- با کمترین اصطکاک و بیشترین دوام اجرا شود.
دولت از مطالبه اکثریت مردم کوتاه نمیآید
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطر نشان کرد: واقعیت این است که فیلترینگ در ساختار تصمیمگیری ما، متعلق به دولت تنها نیست. شورای عالی فضای مجازی تصمیم میگیرد، نه دولت به تنهایی. ما میتوانیم پیشنهاد بدهیم، فشار بیاوریم، استدلال کنیم-و همه این کارها را کردهایم-، اما نمیتوانیم یکطرفه اجرا کنیم. ما باید چهارچوبی را پیدا کنیم که هم حق دسترسی و منافع اقتصادی مردم را تضمین کند، هم نگرانیهای موجود در زمینه حریم خصوصی مردم و امنیت داده را روشن سازد و ابزار تنظیمگری شفاف داشته باشد. دولت برای این چهارچوب مذاکره و اقناع میکند، اما از مطالبه اکثریت مردم کوتاه نمیآید. در تمام نظرسنجیهایی که در استانهای مختلف پیش از سفر رئیسجمهوری انجام دادهایم، اکثریت قاطع مردم با رفع فیلتر پلتفرمهای پرمخاطب موافقند. به همین دلیل دولت به اجرای وعده خود مصر است و البته بخشی از آن را هم تا الان محقق کرده است. البته اتفاقات خوب دیگری هم در راه است.
پزشکیان بالاترین سطح هماهنگی و مشورت را با رهبر معظم انقلاب دارد
وی با تاکید بر اینکه در روزهای پس از استقرار دولت شاهد جدیترین حمایتهای رهبر معظم انقلاب از دولت و شخص رئیسجمهوری بودیم، اظهار داشت: واقعیت این است که علاوه بر ارادت قلبی و عاطفی، دکتر پزشکیان رهبری را محور همافزایی ملی و انسجام ملی میدانند و از اولین روز انتخاب به عنوان رئیسجمهوری، بالاترین سطح هماهنگی و مشورت با مقام معظم رهبری را انجام داده است. اداره کشور، بدون همافزایی و انسجام همه ارکان ممکن نیست و مهمترین رکن در این منظومه طبعاً مقام معظم رهبری هستند. پزشکیان به این موضوع باور دارد و بر همین مدار عمل کرده است. این روحیه متأثر از ایشان، در تمام دولت جاری شده و به همین دلیل، به نظرم یکی از نزدیکترین و صمیمانهترین رابطهها میان دولت و رهبری، در این دولت رقم خورده است.
دولت چهاردهم دستاورد فروشی نمیکند
قائمپناه در خصوص مشی دولت چهاردهم مبنی بر عدم تبلیغ و بزرگنمایی و برجستهسازی دستاوردهای خود، گفت: تعبیر «دولت بیدستاورد» اگر به معنی «بینتیجه» باشد غلط است؛ اما اگر منظورتان پرهیز از دستاوردفروشی است، دقیقاً انتخاب آگاهانه ماست. ما در دولتی کار میکنیم که نقطه شروع اش، ناترازیهای تودرتو است. در چنین شرایطی اول باید کشور را به «وضع عادی قابل اتکا» برگرداند. بازگشت به نرمال، خودش یک دستاورد است، اما ما نمیخواهیم نمایش اجرا کنیم. واقعیت این است که اعتماد با تبلیغ ساخته نمیشود، با عمل ساخته میشود. عمده اقدامات دولت تصمیمات حاکمیتیاند. این تصمیمات و نتایجشان اگر به ابزار نمایش تبدیل شوند، دوامشان به حاشیه میرود
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پایان تصریح کرد: ما تصمیمات ضروری را هم به فردا حواله نمیدهیم. هرجا کاری انجام شده، سند و سنجهاش را ارائه میکنیم. هرجا هم در مسیر اصلاح هستیم، صادقانه میگوییم که زمان میبرد و مسیر را جلوی چشم مردم میگذاریم.