دبیر جشنواره تلویزیونی مستند از ساخت مستندی تازه درباره حمله به صداوسیما در جریان جنگ ۱۲ روزه و ارائه آن در جشنواره تلویزیونی مستند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند و دبیر جشنواره تلویزیونی مستند، با اشاره به تنوع آثار رسیده به این جشنواره گفت بخشی از مستند‌های جشنواره به «خرده‌روایت‌ها» اختصاص دارد؛ آثاری که به ماجراهایی، چون حمله به سازمان صداوسیما، حمله به تجریش و روایت‌هایی از شیرخوارگاه می‌پردازند و هرکدام موضوع و داستان مشخصی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: در کنار این آثار، مستند‌هایی هم به کلیت و روایت جامع جنگ پرداخته‌اند؛ اینکه جنگ چگونه آغاز شد، چه روندی را طی کرد و چه وقایعی در آن رقم خورد.

زارع‌زاده بخش ویژه جشنواره را نیز شامل مستند‌هایی درباره توان و قدرت دفاعی کشور دانست؛ مستند‌هایی که به دستاورد‌های حوزه دفاعی، زمینه‌های ورود جمهوری اسلامی به عرصه‌های جدید نظامی و دلایل عقب‌نشینی دشمن می‌پردازند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

او همچنین از وجود روایت‌های دست‌اول و کمتر منتشرشده در جشنواره خبر داد و گفت: برای مثال، یک مستند درباره حمله به سازمان صداوسیما داریم که برخلاف تصور عمومی فقط مربوط به ساختمان شیشه‌ای نیست، بلکه وقایع معاونت صدا را در زمان حمله روایت می‌کند. این اثر از مستند‌های دیدنی و کمتر شنیده‌شده جشنواره است.

مدیر شبکه مستند درباره سیاست تولیدات این شبکه نیز اظهار کرد: همانند گذشته، طراحی و تولید برنامه‌ها بر اساس کنداکتور بازمهندسی‌شده شبکه انجام می‌شود و تولیدات متناسب با نیاز‌های کنداکتور پیش می‌رود.

برچسب ها: جشنواره تلویزیونی مستند ، صداوسیما ، معاونت صدا
خبرهای مرتبط
جشنواره پژواک رادیو؛ فرصتی برای دیپلماسی رسانه‌ای
اثر جنگ ۱۲ روزه بر تقویم جشنواره مستند/ تولید مجموعه‌های جدید در راه است
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
نه کروچنده‌ و نه کرانچی؛ کروچی یا کروچه
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
ایران به شبکه جهانی حفاظت میراث و توسعه علوم شناختی پیوست
آخرین اخبار
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
نه کروچنده‌ و نه کرانچی؛ کروچی یا کروچه
ایران به شبکه جهانی حفاظت میراث و توسعه علوم شناختی پیوست
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
پوستر چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد
کتابخانه، کتاب و کتابدار، سه ضلع اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی است
مروری بر اقدامات ماندگار شهید آوینی در سال ۵۸ + فیلم