دبیر جشنواره تلویزیونی مستند از ساخت مستندی تازه درباره حمله به صداوسیما در جریان جنگ ۱۲ روزه و ارائه آن در جشنواره تلویزیونی مستند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین زارع‌زاده، مدیر شبکه مستند و دبیر جشنواره تلویزیونی مستند، با اشاره به تنوع آثار رسیده به این جشنواره گفت بخشی از مستند‌های جشنواره به «خرده‌روایت‌ها» اختصاص دارد؛ آثاری که به ماجراهایی، چون حمله به سازمان صداوسیما، حمله به تجریش و روایت‌هایی از شیرخوارگاه می‌پردازند و هرکدام موضوع و داستان مشخصی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: در کنار این آثار، مستند‌هایی هم به کلیت و روایت جامع جنگ پرداخته‌اند؛ اینکه جنگ چگونه آغاز شد، چه روندی را طی کرد و چه وقایعی در آن رقم خورد.

زارع‌زاده بخش ویژه جشنواره را نیز شامل مستند‌هایی درباره توان و قدرت دفاعی کشور دانست؛ مستند‌هایی که به دستاورد‌های حوزه دفاعی، زمینه‌های ورود جمهوری اسلامی به عرصه‌های جدید نظامی و دلایل عقب‌نشینی دشمن می‌پردازند.

او همچنین از وجود روایت‌های دست‌اول و کمتر منتشرشده در جشنواره خبر داد و گفت: برای مثال، یک مستند درباره حمله به سازمان صداوسیما داریم که برخلاف تصور عمومی فقط مربوط به ساختمان شیشه‌ای نیست، بلکه وقایع معاونت صدا را در زمان حمله روایت می‌کند. این اثر از مستند‌های دیدنی و کمتر شنیده‌شده جشنواره است.

مدیر شبکه مستند درباره سیاست تولیدات این شبکه نیز اظهار کرد: همانند گذشته، طراحی و تولید برنامه‌ها بر اساس کنداکتور بازمهندسی‌شده شبکه انجام می‌شود و تولیدات متناسب با نیاز‌های کنداکتور پیش می‌رود.