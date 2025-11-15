باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات ارشد دولت ترامپ این هفته سه جلسه در کاخ سفید برگزار کرده‌اند تا در مورد گزینه‌های احتمالی برای عملیات نظامی در ونزوئلا بحث کنند. این در حالی است که حضور نظامی آمریکا در کارائیب در حال افزایش است.

دونالد ترامپ، هواپیما‌های اف-۳۵، ناو‌های جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای را به عنوان بخشی از تحکیم حضور نظامی پس از دو ماه حملات مرگبار به قایق‌های سواحل ونزوئلا به این منطقه اعزام کرده است. اوایل این هفته، گروه رزمی ناو هواپیمابر جرالد فورد با بیش از ۷۵ هواپیمای نظامی و ۵۰۰۰ نیرو به منطقه آمریکای لاتین نقل مکان کرد.

ترامپ روز جمعه اشاره کرد که به زودی در مورد اقدام نظامی علیه ونزوئلا — که او آن را به داشتن ارتباط نزدیک با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر متهم کرده — تصمیم گیری خواهد شد.

چهار مقام آمریکایی و یک منبع آگاه که شرط ناشناس ماندن را داشته‌اند، گفتند که جلسات شورای امنیت داخلی این هفته برگزار شده که سه مقام تأیید کردند یکی از آنها روز جمعه بوده است.

این شورا در مورد مسائل مربوط به امنیت داخلی به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهد و معمولاً توسط استفن میلر، مشاور امنیت داخلی ترامپ، اداره می‌شود.

یکی از مقامات گفت یک گروه کوچک روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و پس از آن روز پنجشنبه جلسه بسیار بزرگتری با حضور معاون رئیس‌جمهور جی. دی. ونس، میلر، وزیر دفاع پیت هگست و رئیس ستاد مشترک ارتش، ژنرال دن کین، برگزار شد.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

منبع آگاه از موضوع گفت ترامپ در جلسه روز پنجشنبه در «اتاق وضعیت» حضور یافت و در مورد تعدادی از گزینه‌ها به او توجیه داده شد. رویترز نتوانست مشخص کند چه گزینه‌هایی ارائه شده، اما ترامپ قبلاً امکان حملات زمینی به ونزوئلا را مطرح کرده بود.

وی همچنین بار‌ها تکرار کرده که به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا که از سال ۲۰۱۳ در قدرت بوده، گفته است که ترامپ در پی برکناری او از قدرت است.

واشنگتن در ماه اوت، جایزه اطلاعاتی برای دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده و او را به ارتباط با قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنایی متهم کرده است.

تاکنون، نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه علیه شناور‌های مشکوک به قاچاق مواد عملیات انجام داده‌اند. پنتاگون حداقل ۲۰ حمله در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که ۸۰ کشته بر جای گذاشته است.

قانونگذاران دموکرات و کارشناسان حقوقی در مورد قانونی بودن این حملات سوال کرده‌اند و برخی متحدان اروپایی نیز این عملیات را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

یک تحقیق تصویری رویترز نشان داد که ارتش آمریکا در حال ارتقای یک پایگاه دریایی سابق و طولانی‌مدت متروکه دوران جنگ سرد در کارائیب است که حاکی از آماده‌سازی برای عملیات پایدار برای پشتیبانی از اقدامات احتمالی در داخل ونزوئلا است.

ونزوئلا در حال استقرار تسلیحات، از جمله تجهیزات ساخت روسیه مربوط به دهه‌ها پیش، است و در صورت حمله هوایی یا زمینی آمریکا، در حال برنامه‌ریزی برای برپایی یک مقاومت به سبک چریکی یا ایجاد آشوب است.

تنش بین ایالات متحده و کلمبیا، همسایه ونزوئلا، نیز در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

منبع: خبرگزاری فرانسه