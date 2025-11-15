جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان ۲۰۲۵ از روز جمعه ۲۳ آبان با حضور ۲۴ تیم در دو بخش دختران و پسران در برزیل به جریان افتاد و تا روز یکشنبه ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت. تیم دانشگاه پیام نور در ۲ بخش دختران و پسران، نماینده ایران در این رقابت‌ها است. در بخش دختران، تیم دانشگاه پیام نور در مرحله گروهی در گروه C با تیم‌های دانشگاه والنسیا اسپانیا و دانشگاه کارلتون کانادا همگروه بود. دختران دانشگاه پیام نور با ۲ شکست در مرحله گروهی، راهی مرحله پلی‌آف صعود به دور یک چهارم نهایی شدند. آنها در این مرحله مقابل تیم دانشگاه واسیل استفانیک اوکراین مغلوب شدند و از صعود به مرحله بعدی بازماندند. عسل نسترن تهرانی، ریحانه صالحی، کوثر امامی و هانیه یاری اعضای تیم دختران دانشگاه پیام نور در این رقابت‌ها بودند.

در بخش پسران، تیم دانشگاه پیام نور در گروه B با تیم‌های دانشگاه سویل اسپانیا و دانشگاه پائولیستا برزیل همگروه بودند. پسران دانشگاه پیام نور با ۲ شکست در مرحله گروهی، به عنوان تیم سوم راهی مرحله پلی‌آف صعود به دور یک چهارم نهایی شدند. آنها در این مرحله مقابل تیم دانشگاه شیلی به پیروزی رسیدند تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند. پسران دانشگاه پیام نور در این مرحله، روز یکشنبه ۲۵ آبان به مصاف رقیب خود خواهند رفت. سید محمد غفاری، مازیار نبی، اشکان جعفری و امیرحسین غلامزاده اعضای تیم پسران دانشگاه پیام نور در این رقابت‌ها هستند.