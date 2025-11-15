جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان ۲۰۲۵ از روز جمعه ۲۳ آبان با حضور ۲۴ تیم در دو بخش دختران و پسران در برزیل به جریان افتاد و تا روز یکشنبه ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت. تیم دانشگاه پیام نور در ۲ بخش دختران و پسران، نماینده ایران در این رقابت‌ها است. در بخش دختران، تیم دانشگاه پیام نور در مرحله گروهی در گروه C با تیم‌های دانشگاه والنسیا اسپانیا و دانشگاه کارلتون کانادا همگروه بود. دختران دانشگاه پیام نور با ۲ شکست در مرحله گروهی، راهی مرحله پلی‌آف صعود به دور یک چهارم نهایی شدند. آنها در این مرحله مقابل تیم دانشگاه واسیل استفانیک اوکراین مغلوب شدند و از صعود به مرحله بعدی بازماندند. عسل نسترن تهرانی، ریحانه صالحی، کوثر امامی و هانیه یاری اعضای تیم دختران دانشگاه پیام نور در این رقابت‌ها بودند.

در بخش پسران، تیم دانشگاه پیام نور در گروه B با تیم‌های دانشگاه سویل اسپانیا و دانشگاه پائولیستا برزیل همگروه بودند. پسران دانشگاه پیام نور با ۲ شکست در مرحله گروهی، به عنوان تیم سوم راهی مرحله پلی‌آف صعود به دور یک چهارم نهایی شدند. آنها در این مرحله مقابل تیم دانشگاه شیلی به پیروزی رسیدند تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شوند. پسران دانشگاه پیام نور در این مرحله، روز یکشنبه ۲۵ آبان به مصاف رقیب خود خواهند رفت. سید محمد غفاری، مازیار نبی، اشکان جعفری و امیرحسین غلامزاده اعضای تیم پسران دانشگاه پیام نور در این رقابت‌ها هستند.

برچسب ها: جام جهانی بسکتبال ، بسکتبال سه نفره ، بسکتبال سه نفره دانشجویان
خبرهای مرتبط
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
اعزام تیم ملی بسکتبال ۳ نفره ایران به انتخابی جام جهانی
مغولستان قهرمان بسکتبال 3 نفره آسیا شد/ یزدان پناه برنز گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
پایان مصدومیت ستاره تکنیکی تیم ملی
آخرین اخبار
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
ورزشکار آمریکایی در ایران دوپینگی از آب درآمد
اراک در آب نمک؛ پرسپولیس هنوز میزبانی را رسمی نکرده است
داوران ایرانی جام ملت‌های فوتبال آسیا را قضاوت می‌کنند
آغاز جام جهانی بسکتبال ۳ به ۳ دانشجویان با حضور نمایندگان ایران
جهانبخش رکورد خود در هلند را از دست می‌دهد
برنامه استقلال برای بازی با پادیاب خلخال مشخص شد
جنپو از امروز در تمرینات استقلال
تاجرنیا همچنان روی صندلی مدیریت استقلال
لیگ برتر والیبال نوجوانان؛ تیم ملی زیر ۱۶ سال و شهداب در فینال
برنامه دیدار های تیم ملی فوتبال هفت نفره در قهرمانی آسیا _ اقیانوسیه
پایان کار ورزشکاران دو گانه ایران در بازی‌های اسلامی با عنوان چهارمی
پیام تاجرنیا خطاب به هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس
سایت یونانی: طارمی در امارات درخشید
تیم‌های ملی دوومیدانی، پارادوومیدانی، شمشیربازی و بسکتبال وارد ریاض شدند
پنجمین جام جهانی برای مودریچ ۴۰ ساله
کومان: بیشتر ناراحتم تا خوشحال
پایان مصدومیت ستاره تکنیکی تیم ملی
۳ غایب سرشناس فرانسه برای دیدار پایانی انتخابی جام جهانی
گتوزو: قوانین را برای صعود ایتالیا تغییر دهید!
تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران سوم آسیا شد
الاتحاد بی خیال تمدید قرارداد با بنزما!
دلبری اورونوف از مشتریان آسیایی/ کار پرسپولیس سخت شد
تیم ملی کشتی آزاد راهی عربستان شد
پرس از ریاست رئال کنار می‌کشد
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
گل گهر حریف تدارکاتی امروز پرسپولیس در آزادی است
قلعه نویی از انتقادات با صبر و حوصله استفاده کند/ بازی با ازبکستان کمکی به تیم ملی فوتبال نمی‌کند
چهارمی ایران در پایان روز هفتم بازی‌های کشور‌های اسلامی