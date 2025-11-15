باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس پس از بازدید از زمینهای اراک، مشهد و شیراز اعلام کرد که دربی پایتخت در لیگ برتر فوتبال با میزبانی اراک برگزار میشود.
برخی خبرگزاریها در اینباره نوشتند که پرسپولیس هنوز به صورت رسمی درخوسات میزبانی را ارائه نکرده است و اراکیها هم هنوز در این زمینه بلاتکلیف هستند.
گفته میشود پرسپولیسیها باید در نامهای به سازمان لیگ رسما ورزشگاه اراک ره به عنوان میزبان دربی معرفی کنند، اما شنیده میشود این باشگاه هنوز بین زمینهای اراک و شیراز مردد است و باید دید کدام ورزشگاه در نهایت میزبانی دربی را بر عهده خواهد داشت.