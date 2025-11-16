رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت:دامداری ها در استان های عمده تولیدکننده شیر و گوشت کشور کماکان درگیر بیماری تب برفکی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیداحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: گله های دامداری های بزرگ پرتولید استان های مختلف از جمله تهران، قزوین، قم، مرکزی، فارس، خراسان رضوی درگیر بیماری تب برفکی هستند که این بیماری خسارت به این واحدها وارد کرده است.

به گفته وی، شیوع بیماری تب برفکی بر آینده تولید گوشت و شیر تاثیر منفی خواهد گذاشت.

مقدسی ادامه داد: در حال حاضر صنعت دامپروری کشور با چالش‌هایی نظیر شیوع بیماری‌ تب برفکی، احتمال کاهش تولید، کمبود نهاده‌ها و مشکلات در قیمت‌گذاری روبرو است که حل مشکلات نیازمند اقدامات موثر و راهکارهای جامع است.

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: تب برفکی بیماری ویروسی است که از استان تهران آغاز و به دیگر استان ها سرایت پیدا کرد و با اقدامات سازمان دامپزشکی تحت کنترل درآمده است، اما هنوز واحدهای درگیر به تولید قبل برنگشتند.