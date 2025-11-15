باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنر ۵۰۰ پرو دارای سیستم دوربین عقب سه لنزه (۲۰۰+۵۰+۱۲ مگاپیکسل) با قابلیت ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و دوربین جلوی ۵۰ مگاپیکسلی است.
بدنه آن مطابق با استانداردهای IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و صفحه نمایش آن ۶.۵۵ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۶۴ در ۲۷۳۶ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و حداکثر روشنایی تقریباً ۵۰۰۰ نیت است.
این گوشی اندروید ۱۶ را با MagicOS ۱۰ اجرا میکند و از پردازنده Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۳۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و گزینههای حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره میبرد.
آنر همچنین این گوشی را به دو درگاه سیمکارت، یک درگاه USB Type-C ۲.۰، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، NFC و فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی مجهز کرده است. این گوشی دارای یک باتری ۸۰۰۰ میلیآمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۸۰ واتی، شارژ بیسیم سریع ۵۰ واتی و شارژ معکوس ۵ واتی برای سایر دستگاههای تلفن همراه پشتیبانی میکند.
منبع: gsmarena