مشاور زنان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زنان به دلایلی مانند فیزیولوژی، بیش از مردان در معرض مخاطرات ناشی از تخریب تنوع زیستی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتایون حجتی در سومین همایش ملی مستند سازان حیات وحش وتنوع زیستی ایران که در دانشکده منابع طبیعی و علوم وفنون دریایی شهرستان نور برگزار شد، اظهار کرد: ایران سرزمینی با تنوع زیستی چشمگیر، از یوز آسیایی و خرس قهوهای تا گونههای ارزشمند پرندگان و گیاهان است که متاسفانه در دهههای اخیر، به علت شکار بی رویه، تخریب زیستگاهها و تغییرات اقلیمی، بسیاری از این گونهها را در آستانه انقراض قرارداده و در این میان زنان نقش مهم و گاه نادیده گرفتهای در حفاظت از این تنوع زیستی دارند.
حجتی ضمن حضور در پنل مشارکت زنان در مستندسازی و حفاظت از تنوع زیستی گفت: زنان در هر خانواده و جامعهای نخستین آموزگاران عشق به طبیعت هستند. زمانی که مادری به فرزندش یاد میدهد تا شاخهای را نشکند، حیوانی را آزار ندهد یا زبالهای در جنگل رها نکند، آن زمان است که پایههای اولیه فرهنگ حفاظت از محیط زیست بنا میشود.
وی با بیان اینکه زنان به دلایل متعددی از جمله مسائل فیزیولوژیکی، بیش از مردان در معرض مخاطرات ناشی از تخریب تنوع زیستی قرار دارند گفت: جنگل زدایی، نابودی منابع آب، سیل، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، نشان میدهد هرچقدر آسیبهای محیط زیستی بیشتر شود، مخاطرانی از جمله فقر، گرسنگی، آسیبهای روحی و روانی و مهاجرتهای ناخواسته بیشتری بر زنان تحمیل میشود.
مشاور زنان سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه زنان بومی و محلی میتوانند نقش کلیدی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ایفا کنند گفت: زنان روستایی و عشایر به واسطه ارتباط گستردهای که با منابع طبیعی دارند، میتوانند اطلاعات، دانش بومی و اعتقادات خود را به نسل آینده برای حفاظت از تنوع زیستی منتقل کنند.
وی با بیان اینکه، طرحهای حفاظت از یوز آسیایی، تعاونیهای بوم گردی، معیشت پایدار اطراف تالابها جز نمونههایی از ظرفیت عظیم زنان ایرانی در حفاظت از محیط زیست است و اگر بتوانیم زنان بومی و محلی را از طریق آموزش محیط زیستی و حمایت اقتصادی توانمند سازیم، در واقع قویترین مدافعان تنوع زیستی ایران را تربیت کردیم.
حجتی در پایان ضمن قدردانی از تلاش برگزار کنندگان این همایش، از مستند سازان خواست مستندات خود را در حوزه زنان توانمند در حفاظت از تنوع زیستی افزایش دهند تا اقدامات آنان بیشتر نمایان شود.
منبع: سازمان حفاظت محیط زیست