سه تغییر کلیدی در سبک زندگی می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را تقریباً ۵۰٪ کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دیابت نوع ۲ بسیاری از مردم را در سراسر جهان تهدید می‌کند و می‌تواند عوارض جدی از جمله از دست دادن بینایی، بیماری لثه، مشکلات کلیوی و حتی عفونت‌های پا که ممکن است منجر به قطع عضو شود، ایجاد کند.

با این حال، دیابت نوع ۲ در بسیاری از موارد قابل پیشگیری است. دیابت بریتانیا تأیید می‌کند که سه تغییر کلیدی در سبک زندگی می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را تقریباً ۵۰٪ کاهش دهد.

سه گام ضروری برای پیشگیری

۱. رژیم غذایی سالم داشته باشید:

نوشیدنی‌های شیرین‌شده با شکر را با جایگزین‌های بدون شکر جایگزین کنید.

کربوهیدرات‌های غنی از فیبر، مانند ماکارونی سبوس‌دار، را به جای انواع تصفیه‌شده انتخاب کنید.

مصرف گوشت قرمز و فرآوری‌شده را محدود کنید.

۲. فعالیت بدنی را افزایش دهید:

حداقل ۳۰ دقیقه، پنج روز در هفته، پیاده‌روی سریع یا سایر فعالیت‌های افزایش‌دهنده ضربان قلب را هدف قرار دهید.

اگر زمان محدود است، فعالیت خود را به سه جلسه ۱۰ دقیقه‌ای تقسیم کنید.

۳. از نشستن طولانی مدت خودداری کنید: 

هنگام کار یا تماشای تلویزیون مرتباً حرکت کنید. همچنین کاهش وزن اضافی خطر ابتلا به دیابت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

نکات اضافی

ترک سیگار و کاهش مصرف الکل.

اهداف واقع‌بینانه‌ای برای فعالیت بدنی تعیین کنید، مانند پیاده‌روی به مدت ۱۰ دقیقه بعد از هر وعده غذایی.

دستورالعمل‌های NHS توصیه می‌کنند که بزرگسالان ۱۵۰ دقیقه فعالیت با شدت متوسط ​​یا ۷۵ دقیقه فعالیت با شدت زیاد در هفته داشته باشند که طی ۴ تا ۵ روز انجام شود.

عوامل خطر غیرقابل کنترل

سن

زمینه قومی

سابقه پزشکی خانوادگی

منبع: Mirror

