ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ۲ ورزشکار را به دلیل دوپینگ محروم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران فرشید صالحیان از دوچرخه سواری را ۳ سال و کالینز چاونسی بسکتبالیست سابق و آمریکایی تیم کاله را ۳ ماه از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محروم کرد.

فرشید صالحیان (دوچرخه‌سواری کوهستان)

محکومیت: ۳ سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی

علت: تشخیص ماده ممنوعه نورآندروسترون (از گروه S۱) در نمونه آزمایش

توضیحات: محرومیت اولیه ۴ سال بوده که به دلیل پذیرش اولیه تخلف به ۳ سال کاهش یافته است.

دوره محرومیت: از ۱۴۰۴/۷/۱۲ تا ۱۵۰۷/۰۷/۱۱
کالینز چاونسی (بسکتبالیست سابق تیم کاله)

محکومیت: ۳ ماه محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی

علت: تشخیص ماده ممنوعه حشیش (از گروه S۸) در نمونه آزمایش

توضیحات: این حکم با استناد به سوء مصرف انجام شده توسط ورزشکار صادر شده است. 

دوره محرومیت: از ۱۴۰۴/۴/۲۹ تا ۱۴۰۷/۰۷/۲۸

منبع: فارس

