ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ۲ ورزشکار را به دلیل دوپینگ محروم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران فرشید صالحیان از دوچرخه سواری را ۳ سال و کالینز چاونسی بسکتبالیست سابق و آمریکایی تیم کاله را ۳ ماه از فعالیت در تمامی حوزههای ورزشی محروم کرد.
فرشید صالحیان (دوچرخهسواری کوهستان)
محکومیت: ۳ سال محرومیت از کلیه فعالیتهای ورزشی
علت: تشخیص ماده ممنوعه نورآندروسترون (از گروه S۱) در نمونه آزمایش
توضیحات: محرومیت اولیه ۴ سال بوده که به دلیل پذیرش اولیه تخلف به ۳ سال کاهش یافته است.
دوره محرومیت: از ۱۴۰۴/۷/۱۲ تا ۱۵۰۷/۰۷/۱۱
کالینز چاونسی (بسکتبالیست سابق تیم کاله)
محکومیت: ۳ ماه محرومیت از کلیه فعالیتهای ورزشی
علت: تشخیص ماده ممنوعه حشیش (از گروه S۸) در نمونه آزمایش
توضیحات: این حکم با استناد به سوء مصرف انجام شده توسط ورزشکار صادر شده است.
دوره محرومیت: از ۱۴۰۴/۴/۲۹ تا ۱۴۰۷/۰۷/۲۸
منبع: فارس