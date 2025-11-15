باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد گفت :سوابق مرتبط با این پرونده که پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهرهبرداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است.
لازم بذکر است صدور قرار منع تعقیب در خصوص برخی موارد دیگر پرونده بوده است و ارتباطی با موضوع قتل کودک مذکور نداشته است.
وی در ادامه گفت: «برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ تبرئهای در آن صادر نگردیده است؛ رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد.»
وی درپایان افزود: تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیتها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
