رئیس‌کل دادگستری استان سیستان وبلوچستان گفت:در پی حادثه‌ای که در جریان عملیات تعقیب و گریز رخ داد و منجر به فوت یک کودک در شهرستان ایرانشهر شد، پرونده از همان ابتدای وقوع قتل در دادسرای نظامی مرکز استان با جدیت و قاطعیت کامل در حال رسیدگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد گفت :سوابق مرتبط با این پرونده که پیش‌تر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهره‌برداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است. 

لازم بذکر است صدور قرار منع تعقیب در خصوص برخی موارد دیگر پرونده بوده است و ارتباطی با موضوع قتل کودک مذکور نداشته است.

وی در ادامه گفت: «برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ تبرئه‌ای در آن صادر نگردیده است؛ رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ادامه دارد.»

وی درپایان افزود: تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیت‌ها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

