باشگاه خبرنگاران جوان - سیدستار هاشمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در حوزه فناوری معمولا تلاش بر این است که ما فاصله‌ها را کم کنیم، یعنی افراد را به همدیگر با کاهش فاصله‌ها نزدیک کنیم که در بستر فضای مجازی رقم می‌خورد، اما روابط عمومی با نگاه دیگری دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند، یعنی یکی دارد فاصله را کم می‌کند و افراد را به هم نزدیک میکند، آن یکی دل‌ها را به هم پیوند می‌زند و اینجا وفاق معنا پیدا می‌کند.

او ادامه داد: ما به صورت ذاتی و نانوشته در مسیر وفاق، گام برمی‌داریم و این در ۱۵۰ سال گذشته از آنجایی که اساساً فضای مجازی و ارتباطات تا به امروز شکل گرفت و البته در ادامه مسیر ساری و جاری خواهد بود.

به گفته او این همایش اتفاق خوبی است و در راستای وفاق قلمداد می‌شود به این معنا که روابط عمومی دستگاه‌های مختلف رو ذیل یک چتر واحد گرد آوردند این مسیر مسیری بدون انتهاست. امیدواریم در برنامه‌های پیش رو این چتر با حضور ذی نفعان آن با گسترش بخش خصوصی توسعه یابد.

هاشمی ادامه داد: رییس‌جمهور تاکید دارند همه ذی‌نفعان در تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند چراکه برکات زیادی دارد.

وزیر ارتباطات در پایان گفت: یکی برکات این موضوع مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری است که یک اقدام جسورانه در دولت چهاردهم محسوب می‌شود. باور ما این است در روابط عمومی باید از چیزی که به‌عنوان خبر و تحلیل ارائه می‌دهیم، حتما به منزله واقعیات باشد و مردم آن را در زندگی خود احساس کنند. البته ناگفته نماند که استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌تواند در این مسیر تسهیل‌گر باشد.