باشگاه خبرنگاران جوان - سرژ اوریه بازیکن مشهور تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل مصدومیت در دیدار با استقلال خوزستان غایب بود به بازی جام حذفی می‌رسد.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور روز جمعه باید در جام حذفی فوتبال در تبریز به مصاف هم بروند و در این بازی به احتمال زیاد سرژ اوریه آماده بازی خواهد بود.

این بازیکن از زمان پیوستن به تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل بیماری و مصدومیت نتوانست دقایق زیادی برای این تیم به میدان برود، اما گفته می‌شود در صورت آماده بودن این بازیکن در جام حذفی از ابتدا در ترکیب تیم قرار می‌گیرد.

سرژ اوریه سابقه بازی در تیم‌های تاتنهام و پاری سن ژرمن را در کارنامه دارد.