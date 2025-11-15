باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه درباره آزمایش ام‌آر‌آی توجیه کرد که در جریان معاینه فیزیکی اخیر خود، یک تصویربرداری‌ ام‌آر‌آی (MRI) انجام داده و این اسکن را «کاملاً استاندارد» خواند.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «این اسکن را انجام دادم، زیرا بخشی از معاینه فیزیکی من است. انجام‌ ام‌آر‌آی بسیار استاندارد است. مگر فکر می‌کنید نباید آن را انجام می‌دادم؟ دیگران هم این کار را می‌کنند... من‌ ام‌آر‌آی انجام دادم. پزشک گفت این بهترین نتیجه‌ای است که او در طول دوران پزشکی‌اش دیده است.»

کاخ سفید اوایل این هفته از ارائه جزئیات خاص تصاویر پزشکی حاصل از معاینه فیزیکی ترامپ در یک ماه قبل خودداری کرد، اما گفت که این معاینه نشان داد او از سلامت استثنایی برخوردار است.

ترامپ، ۷۹ ساله، پیش از این افشا کرده بود که در ۱۰ اکتبر در مرکز پزشکی والتر رید تحت اسکن‌ ام‌آر‌آی قرار گرفته، اما نه او و نه کاخ سفید نگفتند کدام بخش از بدن او اسکن شده است.

کارشناسان پزشکی خاطرنشان می‌کنند که‌ ام‌آر‌آی معمولاً بخشی از معاینه فیزیکی معمول نیست. پزشکان معمولاً آن را برای گرفتن تصاویر دقیق از ستون فقرات، قلب و سیستم عروقی، مغز، زانو‌ها یا سایر قسمت‌های بدن تجویز می‌کنند.‌ام‌آر‌آی ترامپ در طول دومین معاینه فیزیکی او در سال جاری انجام شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه