مجموعه مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» با واکاوی ریشه‌ها و سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم استعمار در اروپا از ۲۴ آبان، هر شنبه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه مستند تلویزیونی «استعمار، داستان یک تاریخ» در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای در گروه مستند شبکه افق تولید شده و از امشب شنبه ۲۴ آبان‌ماه، هر شنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی مهدی فارسی و کارگردانی محسن فارسی با رویکردی تحلیلی و مستند، به واکاوی ریشه‌ها و سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم استعمار در اروپا از قرن سیزدهم میلادی تا دوران معاصر می‌پردازد. در این مستند، روند شکل‌گیری اندیشه و ساختار اقتصادی استعمار، عوامل گسترش و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش‌های «استعمار، داستان یک تاریخ» بیش از ده ماه به طول انجامیده و حاصل مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی با پژوهشگران و استادان تاریخ است. این مجموعه مستند ضمن بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی و مستندات تاریخی، تلاش دارد تصویری تحلیلی و چندوجهی از پدیده استعمار ارائه دهد؛ پدیده‌ای که آثار و پیامدهای آن هنوز در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان معاصر قابل مشاهده است.

«استعمار، داستان یک تاریخ» با روایت اکبر منانی و تصویربرداری سیدحسن سیدی‌پریشان ساخته شده و به‌عنوان یکی از تولیدات تحلیلی و تاریخی شبکه افق، تلاشی تازه برای بازخوانی یکی از مفاهیم بنیادین و اثرگذار در تاریخ جهان به‌شمار می‌رود.

برچسب ها: مستند تلویزیونی ، شبکه افق
خبرهای مرتبط
اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار
