باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «استعمار، داستان یک تاریخ» در ۱۳ قسمت حدود ۳۰ دقیقه‌ای در گروه مستند شبکه افق تولید شده و شنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

محسن فارسی، کارگردان مجموعه، درباره روند شکل‌گیری این پروژه گفت: «استعمار از آن دست موضوعاتی است که شاید مردم چیز‌هایی از آن شنیده باشند، اما ابعاد عمیق آن کمتر واکاوی شده‌است. خود من نیز در آغاز تولید این مجموعه ذهنیت روشنی نسبت به آن نداشتم و تصور می‌کردم با یک مستند تلویزیونی معمولی روبه‌رو هستم، اما در جریان تحقیق با داستان‌هایی حیرت‌انگیز مواجه شدم؛ روایت‌هایی که چنان شگفت‌انگیز بودند که گاه احساس می‌کردم در حال مطالعه‌ی رمان یا تماشای فیلم‌های علمی‌تخیلی هستم.»

او افزود: «تحقیقات این مستند بیش از ده ماه زمان برد. در ابتدا هدف ما، جذب قشر نوجوان و جوان بود، اما با گسترش دامنه پژوهش و مصاحبه با اساتید و پژوهشگران تاریخی، سطح تبیین مفاهیم بالا رفت و امروز می‌توان گفت مجموعه علاوه بر جذابیت برای مخاطب عام، برای پژوهشگران و دانشگاهیان نیز واجد ارزش علمی است. حتی برخی اساتید دانشگاه اعلام کرده‌اند که قصد دارند قسمت‌هایی از این مستند را برای دانشجویان خود نمایش دهند.»

فارسی با تأکید بر نگاه تحلیلی مجموعه تصریح کرد: «در این مستند قصد نداشتیم تنها به بیان جنایت‌های کشور‌های اروپایی بپردازیم. استعمار مفهومی چندوجهی است که ریشه در نوع ارتباط انسان با خود و خالق دارد. آنچه ما دنبال کردیم، ارائه‌ی تصویری منصفانه و تحلیلی از تاریخی است که زیان‌هایش پیش از همه، بخش عظیمی از مردم اروپا را دربرگرفت و سپس به دیگر نقاط جهان سرایت کرد.»

به‌گفته او، موضوع استعمار و روند تاریخی شکل‌گیری آن از قرن سیزدهم میلادی تا دوره معاصر محور اصلی مجموعه را تشکیل می‌دهد. این مستند، با بررسی ریشه‌های فکری و اقتصادی این پدیده در اروپا، چگونگی گسترش و تطور آن را تا عصر حاضر روایت می‌کند.

«استعمار، داستان یک تاریخ» با روایت اکبر منانی و تصویربرداری سیدحسن سیدی‌پریشان تولید شده و از تصاویر آرشیوی و گفت‌و‌گو‌های کارشناسی بهره می‌برد. این مجموعه تلاشی است برای بازخوانی یک مفهوم تاریخی پیچیده که اثرات آن همچنان در مناسبات امروز جهان قابل مشاهده است.