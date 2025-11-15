باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم بین‌المللی از ستاره‌شناسان، سه سیاره هم‌اندازه زمین را در مدار یک منظومه ستاره‌ای فشرده که تقریباً ۱۹۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، کشف کرده‌اند.

طبق گزارش مجله نجوم و اخترفیزیک، این کشف، باور دیرینه مبنی بر اینکه سیارات به دلیل ناپایداری ذاتی نمی‌توانند در منظومه‌های ستاره‌ای دوتایی تشکیل شوند را به چالش می‌کشد.

سیستم تازه کشف شده، TOI-۲۲۶۷، از دو ستاره تشکیل شده است که بسیار به هم نزدیک هستند و نیرو‌های گرانشی قوی ایجاد می‌کنند که قبلاً تصور می‌شد از تشکیل سیاره جلوگیری می‌کند. دمای پایین آنها همچنین با قوانین سنتی تشکیل سیاره در تضاد است. با این حال، دانشمندان سیاراتی را کشف کرده‌اند که به دور هر دو ستاره می‌چرخند.

ستاره‌شناسان ابتدا این منظومه غیرمعمول را با استفاده از تلسکوپ فضایی TESS کشف کردند و سپس با استفاده از یک برنامه ویژه به نام SHERLOCK دو سیاره را شناسایی کردند. چندین رصدخانه زمینی نیز در تأیید این کشف نقش داشتند.

فرانسیسکو بوسولوس، ستاره‌شناس، گفت: "این سیستم به عنوان یک آزمایشگاه طبیعی برای مطالعه چگونگی شکل‌گیری و بقای سیارات سنگی در شرایط دینامیکی شدید که قبلاً ناپایدار تصور می‌شد، عمل می‌کند. "

دانشمندان امیدوارند با ترکیب قابلیت‌های رصدخانه‌های فضایی و ابزار‌های زمینی، بتوانند ترکیب، جرم و چگالی جو سیارات را با دقت بیشتری مطالعه کنند تا ماهیت این سیارات غیرمعمول را درک کنند.

