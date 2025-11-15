ستاره شناسان سه سیاره هم‌اندازه زمین را در مدار یک منظومه ستاره‌ای فشرده که تقریباً ۱۹۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، کشف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک تیم بین‌المللی از ستاره‌شناسان، سه سیاره هم‌اندازه زمین را در مدار یک منظومه ستاره‌ای فشرده که تقریباً ۱۹۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، کشف کرده‌اند.

طبق گزارش مجله نجوم و اخترفیزیک، این کشف، باور دیرینه مبنی بر اینکه سیارات به دلیل ناپایداری ذاتی نمی‌توانند در منظومه‌های ستاره‌ای دوتایی تشکیل شوند را به چالش می‌کشد.

سیستم تازه کشف شده، TOI-۲۲۶۷، از دو ستاره تشکیل شده است که بسیار به هم نزدیک هستند و نیرو‌های گرانشی قوی ایجاد می‌کنند که قبلاً تصور می‌شد از تشکیل سیاره جلوگیری می‌کند. دمای پایین آنها همچنین با قوانین سنتی تشکیل سیاره در تضاد است. با این حال، دانشمندان سیاراتی را کشف کرده‌اند که به دور هر دو ستاره می‌چرخند.

ستاره‌شناسان ابتدا این منظومه غیرمعمول را با استفاده از تلسکوپ فضایی TESS کشف کردند و سپس با استفاده از یک برنامه ویژه به نام SHERLOCK دو سیاره را شناسایی کردند. چندین رصدخانه زمینی نیز در تأیید این کشف نقش داشتند.

فرانسیسکو بوسولوس، ستاره‌شناس، گفت: "این سیستم به عنوان یک آزمایشگاه طبیعی برای مطالعه چگونگی شکل‌گیری و بقای سیارات سنگی در شرایط دینامیکی شدید که قبلاً ناپایدار تصور می‌شد، عمل می‌کند. "

دانشمندان امیدوارند با ترکیب قابلیت‌های رصدخانه‌های فضایی و ابزار‌های زمینی، بتوانند ترکیب، جرم و چگالی جو سیارات را با دقت بیشتری مطالعه کنند تا ماهیت این سیارات غیرمعمول را درک کنند.

منبع: science.mail.ru

برچسب ها: ستاره شناس ، منظومه سازی ، ستاره ها ، سیاره زمین
خبرهای مرتبط
ناسا: به زودی ۴۰۰ سیاره شبیه زمین شناسایی خواهند شد
اگر ماه وجود نداشت چه اتفاقی می‌افتاد؟
جزئیات نگران کننده جدید در مورد دنباله‌دار «3I/ATLAS»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باید تا دیر نشده زهره و مریخ رو مسکونی کنیم
۰
۱
پاسخ دادن
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
سم آلتمن: ChatGPT ردپای خود را کمرنگ می‌کند
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
آغاز اعزام دانشجویان به سرزمین وحی با بدرقه در فرودگاه امام خمینی (ره)
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
تحلیل روایت‌های معلمان دستمایه تولید دانش بومی شود
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
تأثیر شگفت انگیز دارو‌های کاهش وزن برای بیماران نارسایی کلیه
هر آنچه که باید درباره ویژگی چت گروهی ChatGPT بدانید
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی
هوش مصنوعی، راه‌حل بنیادین اتلاف منابع و بحران‌های مالی دولت
افزایش تعداد دانشجویان دختر/ کاهش ۱۱ تا ۱۹ درصدی دانشجویان در سال جاری
فضانوردان چینی گرفتار در انتظار قایق نجات
تولید سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با نانو بتن خودتراکم
سم آلتمن: ChatGPT ردپای خود را کمرنگ می‌کند
دغدغه فعالان اقتصاد دیجیتال در جلسه سران قوا چه بود؟
انرژی‌های تجدیدپذیر شکست ناپذیر شدند
راه‌اندازی پلتفرم ملی آموزش المپیاد برای همه دانش‌آموزان کشور
راهکاری موثر برای مقابله با کم خونی + فیلم
سران قوا در جریان ظرفیت‌های عظیم اقتصاد دیجیتال و چالش‌های آن قرار گرفتند
تیم رباتیک ایران مدال طلای روبوکاپ آسیا اقیانوسیه را کسب کرد