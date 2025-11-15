باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین جشنواره تلویزیونی مستند در شرایطی کار خود را از امروز شنبه ۲۴ آبان آغاز می‌کند که بنابر برنامه‌ریزی انجام شده، از امروز تا ۱۸ آذرماه مجموعه مستند‌ها به نمایش درخواهند آمد، سپس به دلیل برگزاری جشنواره سینما حقیقت، این رویداد تلویزیونی برای چند روزی متوقف شده و پس از آن، جشنواره با نمایش فیلم‌های مستند به روال خود برمی‌گردد.

حسین زارع زاده، مدیر شبکه مستند سیما و دبیر نهمین جشنواره تلویزیونی مستند، جزئیات بیشتری از برگزاری این رویداد و بخش‌های ویژه جشنواره امسال را توضیح داد و خاطرنشان کرد که آثار قابل توجهی به جهت کیفی و کمی برای دبیرخانه جشنواره ارسال شده که بخشی از آنها مستند‌هایی با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه بوده است.

وی با اشاره به طراحی ۳ بخش ویژه در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند گفت: در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند، ۳ بخش ویژه داریم؛ یکی از این بخش‌ها، مستند‌های «حیات وحش و تنوع زیستی» است؛ بخش دیگر، «ایران عزیز» است که به مناسبت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه و یادآوری اتحاد و همدلی مردم ایران در این دوره زمانی می‌پردازد و بخش سوم هم «تولید ایرانی» است که به نمایش آثاری با همین موضوع اختصاص داده شده که برای گرامیداشت نامگذاری امسال و حمایت از کارآفرینی و تولید ملی در قاب سینمای مستند اختصاص یافت.

او درباره مستند‌های حیات وحش توضیح داد و گفت: مستند‌های حیات وحش ایران همواره یکی از پرمخاطب‌ترین و جذاب‌ترین آثار برای مخاطبان شبکه مستند بوده و ما نیز در شبکه مستند توجه ویژه و جدی به ساخت و حمایت از این آثار داریم. همچنین، از آنجا که کشورمان پتانسیل‌های بسیار زیادی در حوزه تنوع زیستی گیاهی و جانوری دارد، مستند‌های متعدد و متنوعی با موضوع حیات وحش تولید شده و به جشنواره تلویزیونی مستند ارسال می‌شود. امسال براساس همین موضوع، بخش ویژه‌ای را به مستند‌های محیط زیستی و حیات وحش اختصاص دادیم و قرار است مستند‌هایی که در این موضوع ساخته شده‌اند، به صورت ویژه اکران و داوری شوند.

زارع زاده درباره فیلم‌های مستندی که درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ساخته شده‌اند نیز گفت: علاوه بر مستند‌های تک قسمتی ارزشمندی که با این موضوع ساخته شده‌اند، مجموعه مستند‌های با کیفیتی داریم که ابعاد بیشتری از روز‌های جنگ و دفاع ملت ایران را روایت کرده‌اند. مجموعه مستند‌های «ماجرا» و «مردم عادی» از همین دسته هستند که در جشنواره امسال نیز حضور دارند و طوری برنامه‌ریزی شده است که به نمایندگی از مجموعه، یکی از قسمت‌های آنها روی آنتن برود. علاوه براین، مجموعه مستند‌های دیگری نیز درباره جنگ ۱۲ روزه خارج از سازمان صدا و سیما ساخته شده‌اند که از کیفیت بسیار خوبی برخورداراند و امسال میزبان آنها در جشنواره مستند هستیم.

دبیر جشنواره تلویزیونی مستند درباره تمدید فراخوان جشنواره تا ۳۰ آبان ماه توضیح داد: برخی از مستند‌هایی که درباره جنگ ۱۲ روزه ساخته شده بودند، به دلیل تراکم تولیدات، پخش نشده بودند و یا اینکه زمان پخش‌شان به جشنواره تلویزیونی نمی‌رسید. بر همین اساس، مدت زمانی را به فراخوان جشنواره اضافه کردیم تا این آثار نیز به گردونه رقابت وارد شوند؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل تمدید جشنواره، پوشش مستند‌هایی بود که درخصوص دفاع مقدس ۱۲ روزه ساخته شده‌اند و اکنون فرصتی پیشروی تولیدکنندگان این آثار قرار گرفته است که فیلم‌های مستند خود را تکمیل کرده و به جشنواره تلویزیونی ارسال کنند.