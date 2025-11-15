باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در مراسم هفتادمین سالروز تاسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گفت: با تاکید رئیس‌جمهور، ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دانشگاه‌ها تقویت شده و امروز بیش از هر زمان دیگری به توان علمی دانشکده‌های کشاورزی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه وجود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به معنای بی‌نیازی از دانشگاه‌ها نیست افزود: کار‌های ما باید علمی، دقیق، سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده باشد. دانشگاه‌ها بازوی اصلی ما برای تصمیم‌گیری صحیح هستند.

نوری قزلجه مهمترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی را تامین امنیت غذایی دانست و تاکید کرد: در قانون اساسی و در بیانات امام راحل و مقام معظم رهبری بار‌ها به اهمیت امنیت غذایی اشاره شده است. جنگ‌های اخیر از جمله استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح گرسنگی علیه مردم مظلوم غزه، نشان داد امنیت غذایی چقدر برای استقلال کشور‌ها حیاتی است.

نوری اظهار کرد: کشوری که امنیت غذایی نداشته باشد، حرفی در عرصه بین‌المللی ندارد. ما معتقدیم می‌توانیم همان‌طور که گذشتگان ما در خشکسالی‌ها و بحران‌ها توانستند، امروز با تکیه بر علم و فناوری نباید بگوییم نمی‌توانیم.

وزیر جهاد کشاورزی نقش دانشگاه را در حل مشکلات زیست‌محیطی، کمبود آب، کوچک‌شدن مقیاس واحد‌های تولیدی و افزایش بهره‌وری تعیین‌کننده خواند و ادامه داد: در محیط‌های کنترل‌شده می‌توانیم چند بار از آب استفاده کنیم و چند برابر محصول تولید کنیم. دانشگاه قادر است راه‌حل‌های علمی برای چالش مصرف آب، بهره‌وری پایین و توسعه صادرات ارائه دهد.

وی افزود: در حوزه کشاورزی دیگر بدون علم نمی‌توان ادامه داد. نیازمند جدیدترین فناوری‌ها و روش‌ها هستیم.

نوری قزلجه از تدوین سند توسعه عدالت‌محور بخش کشاورزی خبر داد و گفت: به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری، وزارت جهاد کشاورزی نخستین دستگاهی بود که موضوع عدالت را از حرف به اجرا برد. این سند شامل عدالت در انتصابات، عدالت توزیعی در یارانه‌ها، عدالت رویه‌ای و شفافیت، عدالت سازمانی، عدالت بین‌نسلی و عدالت شناختی است.

وی تصریح کرد: بزرگترین یارانه کشور در بخش کشاورزی توزیع می‌شود و روش فعلی از سخت‌ترین و پرنشت‌ترین روش‌هاست. دولت مصمم است این مسیر را اصلاح کند و نتایج بررسی‌ها را شفاف منتشر خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امروز زمان کار و بهبود شرایط است گفت: دولت با مشی صداقت و عدالت‌خواهی در حال خدمت است. کشور امروز نیاز به آرامش، هم‌افزایی و کار علمی دارد، نه دعوای سیاسی. مردم در سخت‌ترین شرایط کنار کشور بوده‌اند و وظیفه ما خدمت صادقانه است.

نوری قزلجه در پایان با تاکید بر اینکه دانشگاه موتور محرک آینده کشاورزی ایران است، افزود: علاقه‌مندیم ارتباطی مستمر با استادان، پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان حوزه کشاورزی داشته باشیم. پاسخ بسیاری از مسائل امروز ما در دانشگاه است.

همچنین با حضور وزیر جهاد کشاورزی، از کتاب تاریخ دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز رونمایی شد و ودر حاشیه این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه تبریز و گروه آسرا نیز به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و کاربردی، و حمایت از پروژه‌های مشترک در حوزه کشاورزی منعقد شد. مسئولان دو طرف ابراز امیدواری کردند اجرای این تفاهم‌نامه به ارتقای سطح علمی، توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و گسترش همکاری‌های مؤثر در حوزه آموزش و پژوهش منجر شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما