باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام امنیتی در استان واسط (غرب عراق) روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: درگیری‌های قبیله‌ای بر سر زمین‌های کشاورزی در مرکز عراق هشت نفر را کشته و ۹ نفر دیگر را زخمی کرده است.

این مقام که به دلیل عدم مجوز برای اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها نخواست نامش فاش شود، گفت این اختلاف صبح زود در روستای خشان بین اعضای یک قبیله بدوی آغاز شد.

این مقام گفت: «هشت نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند» و افزود که همه آنان در این درگیری بوده‌اند.

نیرو‌های امنیتی این منطقه را محاصره کرده‌اند، اگرچه درگیری‌های پراکنده هنوز متوقف نشده است.

کشمکش‌های قبیله‌ای در عراق — کشوری که از جنگ آسیب دیده و مملو از سلاح است — رایج است و مجادلات کوچک می‌تواند به درگیری‌های مرگبار تبدیل شود.

قبایل از نفوذ قابل توجهی برخوردارند و اغلب تحت قوانین اخلاقی و قضایی خود عمل می‌کنند و مقادیر زیادی سلاح در اختیار دارند.

عراق تنها در همین اواخر و پس از دهه‌ها خشونت که به دنبال حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا و سرنگونی صدام حسین، حاکم دیرپای این کشور، آغاز شد، شروع به بازسازی ثبات کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه