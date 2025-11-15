نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به دو چالش جدی واحدهای تولیدی که شامل رکود تورمی و کمبود نقدینگی می‌شود، تأکید کرد: برای برون‌رفت از وضعیت حاکم سیاست‌های بانکی باید اصلاح شود

حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران  واحد‌های تولیدی کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی مواجه‌اند؛ رکود تورمی و کمبود نقدینگی. رکود تورمی ناشی از کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن قدرت خرید مردم است و تأثیر مستقیم بر حجم تولید و فروش واحد‌های صنعتی دارد. این وضعیت باعث کاهش بازدهی و کاهش توان مالی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های روزمره شده است.

او کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی را به عنوان چالش بعدی مورد توجه قرار داد و افزود: این وضعیت زمینه را برای بحران‌های مالی و عملیاتی فراهم می‌کند. یکی از دلایل این محدودیت، بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که پرداخت تسهیلات را بر اساس منابع و مصارف واحد‌های تولیدی تعریف کرده است. این سیاست محدودیت‌هایی برای دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ایجاد کرده و بسیاری از واحد‌ها را در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت دچار مشکل کرده است.

به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، پیچیدگی مشکلات مالی و نقدینگی، بر سایر ابعاد صنعت نیز تأثیر گذاشته است. محدودیت‌های ارزی، نبود امکانات مناسب برای یوزانس و LC، تحریم‌های بانکی و دشواری حضور در بازار‌های جهانی، شرایط را برای واحد‌های تولیدی پیچیده‌تر کرده است. در کنار این مسائل، قوانین دست‌وپاگیر و سامانه‌های غیرشفاف دولتی موجب شده تولیدکنندگان برای حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دریافت نکنند.

پیرموذن تصریح کرد: علاوه بر دغدغه‌هایی که مطرح شد، نبود زیرساخت‌های کافی، ناترازی مالی و کمبود انرژی مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مشکلات در کنار رکود تورمی و محدودیت نقدینگی، توان تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است.

او در ادامه ۵ راهکار را برای مقابله با مشکلات موجود ارائه می‌کند.

۱. اصلاح سیاست‌های بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی برای واحد‌های تولیدی

۲. تدوین بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه

۳. توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد امکان دسترسی به بازار‌های صادراتی برای کاهش اثر رکود داخلی

۴. بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش توسط خود واحد‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی

۵. اصلاح قوانین و بهبود شفافیت سامانه‌های دولتی مرتبط با صنایع

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: با اجرای این راهکار‌ها امکان حفظ تولید، اشتغال و توسعه صادرات فراهم می‌شود و می‌توان بخشی از فشار‌های موجود بر صنعت کشور را کاهش داد. البته باید توجه داشت عدم اقدام به موقع، خطر کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها، آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.

برچسب ها: اتاق ایران ، کمبود نقدینگی
خبرهای مرتبط
کمبود نقدینگی مهمترین مشکل داروخانه‌ها در خراسان رضوی است
اتمام فاز اول پروژه نفلین سینیت سراب
عامل کندی طرح‌های برق رسانی خراسان کمبود نقدینگی و وجود معارضان زمین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
آخرین اخبار
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه
روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود+ عکس
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
تداوم تعمیرات نیروگاهی با دانش متخصصان داخلی