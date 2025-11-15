باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حال و هوای بارانی نجف اشرف + فیلم

تصایری از بارش رحمت الهی در حرم مطهر امیر المونین علی (ع) را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از بارش باران پاییزی در حرم مطهر امیرالمومنین(ع) در نجف اشرف را مشاهده می‌کنید.

حال و هوای بارانی نجف اشرف + فیلم
حال و هوای بارانی نجف اشرف + فیلم
حال و هوای بارانی نجف اشرف + فیلم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
ایکاش شهر های ایران هم باران میزد ماه آبان هستیم هوا اینقدر گرم هست انگار اوایل بهار هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خدایا به حق این بارون و به حق امیرالمومنین علی (ع) مردم غزه رو نجات بده
