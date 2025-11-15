باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی آذر گفت: پرونده گران‌فروشی ۲۴۰۰ کیلوگرم مرغ به ارزش ۶۲۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: تیم‌های مشترک بازرسی متشکل از تعزیرات حکومتی، اداره صمت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی مأمور کنترل فاکتورها، حمل‌ونقل، قیمت‌گذاری و نحوه عرضه مرغ هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان به‌سرعت در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود.

رحیمی آذر تصریح کرد: هدف اصلی از این نظارت‌ها حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی معدود افراد است، بازرسی از انبارها، باربری‌ها و مبادی اصلی توزیع نیز به‌منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه در دستور کار قرار گرفته و با متخلفان به‌صورت قاطع برخورد خواهد شد.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا گران‌فروشی، موضوع را از طریق سامانه‌های اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی گزارش دهند و تأکید کرد: با مشارکت مردم و همراهی دستگاه‌های نظارتی اجازه نخواهیم داد عده‌ای معدود با سوءاستفاده از شرایط موجود بازار را ملتهب کنند.رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان در بازرسی از واحد صنفی، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

منبع: تعزیرات حکومتی