باشگاه خبرنگاران جوان - امیر ارزانی مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در روز کتاب و کتابخوانی از علامه سید محمدحسین طباطبایی به‌عنوان معمار حکمت و وحدت یاد کرد و گفت: اندیشه‌های این مفسر بزرگ می‌تواند چراغ راه امت اسلامی در عصر حاضر باشد.



مدیرکل روابط عمومی مجمع با تبریک این مناسبت فرخنده بیان کرد: چه سعادتی بالاتر از این که در هفته کتاب، از استادی سخن بگوییم که خود، تجسم زنده کتابت حکمت و معرفت بود. تفسیر المیزان ایشان، نه فقط یک کتاب، بلکه دانشگاهی است که تا قیامت مشتاقان معارف قرآنی را سیراب خواهد کرد.

وی در ادامه به نوآوری‌های تفسیری علامه پرداخت و گفت: روش "تفسیر قرآن به قرآن" ایشان، یک دگردیسی اساسی در سنت تفسیری جهان اسلام ایجاد کرد. این روش به ما می‌آموزد که قرآن، خود یک سیستم منسجم و به هم پیوسته است که هر آیه‌ای، مفسر آیات دیگر می‌باشد. این نگاه، راه هرگونه تفسیر انفرادی و سلیقه‌ای را می‌بندد و مبنایی علمی برای وحدت دیدگاه‌های مسلمانان فراهم می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به جنبه‌های مختلف شخصیت علمی علامه، تأکید کرد: جامعیت ایشان در حوزه‌های فلسفه، عرفان و تفسیر، یک الگوی بی‌نظیر از "تلفیق علوم اسلامی را به نمایش گذاشت. در حالی که برخی علوم اسلامی را از هم جدا می‌کنند، علامه نشان داد که اینها همه جلوه‌های مختلف یک حقیقت واحد هستند.

ارزانی به جنبه عملی زندگی علامه اشاره کرد و گفت: ایشان تنها یک نظریه‌پرداز نبود بلکه عارف عامل و فیلسوف زاهد بود. شب‌زنده‌داری‌ها، خلوص نیت و سلوک عملی ایشان، به آثارشان روح و جان می‌بخشید. این همان چیزی است که ما امروز به شدت به آن نیاز داریم؛ علمایی که هم قلمشان رسا باشد و هم دلشان صفا.

مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیرامون شاگردپروری علامه اظهار کرد: مکتب علامه طباطبایی، یک نظام آموزشی کامل بود که هم دانش منتقل می‌کرد و هم روش اندیشیدن می‌آموخت. شاگردانی، چون شهید مطهری، آیت‌الله جوادی آملی و حسن‌زاده آملی، هر کدام چراغ‌هایی هستند که از مشعل علم ایشان روشنی گرفته‌اند.

وی در مورد جنبه تقریب‌گرایی علامه گفت: ایشان به راستی "پیشگام تقریب مذاهب" بود، نه در شعار که در عمل. منش علمی و برخورد محترمانه‌ای که با علما و متفکران سایر مذاهب اسلامی داشت، الگویی ماندگار برای همه ماست. علامه نشان داد که وحدت اسلامی به معنای نادیده گرفتن اختلافات نیست، بلکه به معنای مدیریت این اختلافات در سایه اصول مشترک است.

ارزانی به گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی علامه اشاره کرد و افزود: مناظرات ایشان با هانری کربن و دیگر اندیشمندان غربی، یک جهان‌گرایی اسلامی را به نمایش گذاشت. این گفت‌و‌گو‌ها نشان داد که تفکر اسلامی نه تنها توانایی گفت‌و‌گو با دنیای مدرن را دارد، بلکه می‌تواند عمق و غنای خود را در این عرصه به نمایش بگذارد.

مدیرکل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب با اشاره به اندیشه‌های علامه برای جهان امروز گفت: در عصر حاضر که جهان اسلام با چالش‌های متعددی روبروست، بازگشت به اندیشه‌های علامه طباطبایی می‌تواند راهگشا باشد. تلفیق عقلانیت و معنویت، تعامل سازنده با تمدن مدرن و تأکید بر وحدت در عین کثرت، از مهم‌ترین درس‌های ایشان برای نسل امروز است.

ارزانی در پایان تصریح کرد: المیزان تنها یک تفسیر نیست، بلکه طرحی برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. اگر به‌دنبال خروج از بن بست‌های کنونی جهان اسلام هستیم، باید به سراغ این گنجینه‌های علمی و معنوی برویم.