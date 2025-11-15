باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در آغاز دومین پویش ملی «من مینویسم» در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پرورش نسل آینده اظهار کرد: دانشآموزان شاهد و ایثارگر، سرمایههای ارزشمند انقلاب هستند و این پویش به آنها کمک میکند تا تواناییهای نوشتاری، خلاقیت و مهارتهای فرهنگی خود را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه بیش ازهزار و ۴۰۲ مدرسه شاهد در کشور فعال است، افزود: تنها در مقطع دبیرستان بیش از ۸۰۰ مدرسه شاهد داریم و نشریات دانشآموزی یکی از بهترین ابزارها برای تقویت مهارت نگارش و تولید محتوای فرهنگی در مدارس است.
معاون رئیسجمهور هنرهای مختلف از جمله سینما، رسانه و ادبیات را بستر مناسبی برای رشد و هویتیابی نسل نوجوان دانست و گفت: برنامههای حمایتی ویژهای برای دانشآموزان مستعد طراحی شده تا بتوانند استعدادهای خود را در مسیر علمی، فرهنگی و اجتماعی شکوفا کنند.
اوحدی با اشاره به دانشآموزان شهید در جنگ ۱۲ روزه افزود: یاد و نام این دانشآموزان همواره در برنامههای فرهنگی بنیاد زنده خواهد ماند و تلاش ما این است که مسیر تعالی دانشآموزان امروز با حمایت و برنامهریزی دقیق هموار شود، این پویش با محوریت نگارش، تولید آثار ادبی و رسانهای و با هدف تقویت سواد رسانهای، مهارت نوشتن و مشارکت فرهنگی دانشآموزان شاهد برگزار شده است.
دانشآموزان شاهد با پویش «من مینویسم» مسیر رشد و ایثار را میآموزند
معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: پویش ملی «من مینویسم» فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان شاهد است تا با روایتگری و نگارش، مهارتهای نوشتاری و خلاقیت خود را تقویت کرده و با ارزشهای اخلاقی و ایثار نسل گذشته آشنا شوند.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳۴ شهید دانشآموز و دیگر شهدای مظلوم دوران دفاع مقدس، بر اهمیت ثبت و بازخوانی خاطرات آنان تأکید کرد.
اوحدی با بیان اینکه دانشآموزان شاهد و ایثارگر، آیندهسازان انقلاب و تاریخسازان کشور هستند، گفت: این پویش فرصتی است تا نوجوانان با نگارش و روایتگری، علاوه بر تقویت مهارتهای نوشتاری و خلاقیت، با ارزشهای اخلاقی و فرهنگی جامعه خود بیشتر آشنا شوند.
رئیس بنیاد شهید افزود: برنامههای فرهنگی و آموزشی ویژهای برای دانشآموزان شاهد طراحی شده است تا استعدادهای آنان در حوزه نگارش، هنر و رسانه شکوفا شود و این آثار ماندگار بتواند الگوی مناسبی برای دیگر نوجوانان کشور باشد.
اوحدی همچنین با اشاره به مقاومت و صبر خانوادههای شهدای دانشآموز، روایتهایی از دوران جنگ و ایثار آنان را بازگو کرد و یادآور شد: این داستانها نشاندهنده عظمت، شجاعت و وفاداری نسل جوان به آرمانهای انقلاب اسلامی است و باید برای آیندگان ثبت و نگهداری شود.
وی در پایان خطاب به دانشآموزان شرکتکننده در پویش گفت: یادگیری، پژوهش و تلاش برای رشد علمی و اخلاقی، مسیر رسیدن به موفقیت و الگویی برای دیگران است؛ همانگونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند، هر کسی که در مسیر درست حرکت کند، به هدف خود خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، پویش ملی ایثار «من مینویسم» در قالب یک نشریه با بخشهای مقاله، مصاحبه، خاطرهنویسی، نقاشی، شعر و کاریکاتور ویژه دانشآموزان مدارس شاهد متوسطه اول و دوم برگزار شد.
این مسابقه با هدف ارتقای پایههای علمی و رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان، فراهم کردن زمینه برای بهتر آموختن و پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی دانشآموزی و ایجاد پویایی و افزایش نشاط و روح خلاقیت و آفرینندگی در فضای مدرسه برگزار شد.
منبع: بنیاد شهید