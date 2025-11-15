شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در گیرنده های منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها اهالی منطقه رواسان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی چند سالی هست با مشکل اختلال در گیرنده‌های تلویزیونی مواجه هستند و اهالی این منطقه نمی‌توانند به درستی برنامه‌های مورد علاقه خود را از این قاب جادویی تماشا کنند.به گفته شهروندخبرنگار ما از اول آذرماه سال ۱۴۰۱ به عنوان معضلی شده و مشکلاتی را پیش روی آنها قرار داده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و خسته نباشید. از منطقه رواسان در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی این پیام را ارسال می‌کنم. از مسئولان محترم صدا و سیمای آذربایجان شرقی خواهش می‌کنیم به این موضوع رسیدگی کنید. از اول آذرماه ۱۴۰۱ هرسال تا اوایل تعطیلات عید ما چند سالی هست که این مشکل را داریم و سیگنال گیرنده‌ها و آنتن‌های تلویزیونی قطع و وصل می‌شود و فقط در ساعت‌های خاص قابل دریافت و مشاهده هستند و تحت تاثیر پارازیت‌ها قرار گرفته‌اند امید است با پیگیری و رسیدگی‌های مسئولان عزیز امسال دیگر شاهد این مشکل در منطقه رواسان نباشیم. با تشکر

