باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، در این مسابقات که تحت عنوان پرشینگلف برگزار میشود کشورمان میزبان رقابتهای بینالمللی تنیس ساحلی BT۵۰ در دو بخش آقایان و بانوان خواهد بود. مسابقاتی که طی آن ۳۲ تیم در بخش آقایان و ۱۰ تیم در بخش بانوان حضور دارند. در مسابقات امروز آقایان۱۶ مسابقه و در بخش بانوان نیز ۴ دیدار برگزار میشود.
هفته نخست این مسابقات در شرایطی از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در زمینهای المپیک کیش برگزار میشود که سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازیها را بر عهده دارند.
گفتی است میلاد کیمرام مسوولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس را بر عهده دارد.