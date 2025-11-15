رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی از صبح امروز در جزیره کیش با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت” در شرایطی آغاز شد که طی آن ورزشکاران شرکت کننده فرصت کسب ۱۰۰ امتیاز رنکینگ جهانی و جایزه ۸ هزاردلاری را خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، در این مسابقات که تحت عنوان پرشین‌گلف برگزار می‌شود کشورمان میزبان رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی BT۵۰ در دو بخش آقایان و بانوان خواهد بود. مسابقاتی که طی آن ۳۲ تیم در بخش آقایان و ۱۰ تیم در بخش بانوان حضور دارند. در مسابقات امروز آقایان۱۶ مسابقه و در بخش بانوان نیز ۴ دیدار برگزار می‌شود.

هفته نخست این مسابقات در شرایطی از ۲۴ تا ۲۶ آبان ماه در زمین‌های المپیک کیش برگزار می‌شود که سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده پویا کولاییان سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی در بخش آقایان و سمیرا قدسی در بخش بانوان مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارند.

گفتی است میلاد کی‌مرام مسوولیت کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس را بر عهده دارد.

برچسب ها: رویداد بین المللی ، تنیس ساحلی
خبرهای مرتبط
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
کی‌مرام: تنیسور‌ها خود را برای جایزه ۸ هزار دلاری به چالش بکشند
کی‌مرام: ایران میزبان مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم