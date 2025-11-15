کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: روند بازار سرمایه امروز با بازگشت به محدوده ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار واحد و افزایش ۶۶۰۱ واحدی، نشاندهنده پیشرفت نسبت به روزهای گذشته است.
وی افزود: شاخص کل هموزن نیز عملکرد بهتری داشته و با رشد ۰.۴۱ درصدی به عدد ۹۰۷ هزار و ۳۲۵ واحد رسیده است. و امروز نمادهای کوچک و متوسط به مراتب بهتر از نمادهای بزرگ عمل کردند.
این کارشناس بازار سرمایه به ارزش معاملات اشاره کرد و گفت: متأسفانه ارزش معاملات به زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارزش معاملات امروز حدود ۷ میلیارد تومان معامله در بازار ثبت شد همچنين امروز با ورود تقریباً ۸ میلیارد تومان از سوی سرمایهگذاران حقیقی به پایان رسید. در این میان، تقریباً ۶۰ درصد بازار در وضعیت مثبت و ۴۰ درصد در وضعیت منفی معامله شدند.
وی ادامه داد: صندوقهای سهامی ۸۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی داشتند، در حالی که خروج نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت به ۱۶۳۷ میلیارد تومان رسید. با توجه به شرایط فعلی، مادامی که بازار در محدوده ۳ میلیون واحد باقی بماند، نگرانکننده نیست و میتوانیم اصلاحات را در مسیر یک روند مثبت پیشبینی کنیم.