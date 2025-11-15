مدیرعامل تعاونی‌های لبنی گفت: با توجه به افزایش قیمت شیرخام به عنوان ماده اولیه تولید، قیمت لبنیات هم گران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: قیمت شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه از مرز کیلویی ۲۳ هزارتومان به ۳۹ هزارتومان رسیده که براین اساس قیمت لبنیات هم افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت لبنیات نداریم، افزود: شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه ۷۰ درصد بهای تمام شده را تشکیل می دهد که بدلیل افزایش قیمت شیرخام، شاهد نوسانات روزمره قیمت لبنیات هستیم.

ظفری ادامه داد: بنابر آمار از مردادماه تاکنون قیمت شیرخام ۷۰ درصد افزایش داشته که به تناسب آن هم قیمت لبنیات نوسان داشته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با افزایش قیمت لبنیات، تقاضا برای خرید کاهش یافته است که در نهایت این امر منجر به تعطیلی کارخانه ها یکی پس از دیگری می شود.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت لبنیات نسبت به روزهای اخیر ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است.

برچسب ها: قیمت لبنیات ، قیمت شیرخام
