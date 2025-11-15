معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از دستگیری فردی خبر داد که با فروش چک‌های بی‌پشتوانه و فریب شهروندان در معاملات، ۳۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: پرونده کلاهبرداری کلان از سوی چند شهروند با شکایت از فردی که با فروش چک‌های بی پشتوانه طی چند مرحله از طریق خرید تعداد زیادی دام به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال، به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها از سوی پلیس نشان می‌داد متهم با هویتی نامعلوم پس از جلب اعتماد شاکیان در چند مرحله اقدام به دریافت مبالغ هنگفت کرده و مرتکب کلاهبرداری و سپس متواری شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه همکاری مردم و ارائه اطلاعات به موقع عامل اصلی موفقیت این عملیات بوده است، گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، بررسی مستندات و رصد دقیق فعالیت‌های متهم، محل اقامت وی شناسایی شد و در عملیاتی غافلگیرانه و تحت مراقبت ویژه شبانه متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی با بیان اینکه شواهد و مدارک موجود حاکی از آن بود که متهم با برنامه ریزی دقیق و روش‌های پیچیده، شهروندان را فریب داده است، تاکید کرد: متهم پس از مواجهه با مدارک و مستندات ارائه شده به جرم خود اعتراف کرد و پرونده برای رسیدگی قضائی به مراجع ذی ربط ارجاع شد.

این مقام انتظامی خطاب به شهروندان با تاکید بر اینکه هوشیاری و دقت شما مهمترین عامل پیشگیری از وقوع کلاهبرداری است، اعلام کرد: همواره پیش از هر گونه معامله مالی کلان، صحت هویت طرف معامله و اعتبار اسناد و چک‌های ارائه شده را بررسی کنید.

برچسب ها: کلاهبرداری ، پلیس آگاهی
۱۴:۳۹ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تازه اول کار هست فردی به نام ملکی که در استان مازندران و استان همدان و استان یزد از بیش از پنجاه نفر به مبلغ هشتاد میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است و پنجاه و چند نفر شاکی دارد الان دو سال هست پرونده در دادگاه کیفری دو همدان در حال رسیدگی هست کلاهبردار با وثیقه بیست میلیارد ریالی آزاد هست اگر یک روزی حکم صادر شود به قیمت دو سال پیش خواهد بود قانون ضعیف هست
