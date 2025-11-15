کاروان ورزش ناشنوایان ایران که با نام «عاشقان ایران» و با شعار «تا آخرین نفس برای وطن» در المپیک بیست و پنجم شرکت کرده است، امروز در مراسم افتتاحیه این رویداد در توکیو ژاپن رژه رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین دوره مسابقات المپیک تابستانی ناشنوایان امروز (شنبه ۲۴ آبان) با حضور ورزشکاران کشور‌های مختلف و کاروان ورزش ایران به میزبانی توکیو ژاپن برگزار شد.

در این مراسم که در سالن تنیس روی میز مجموعه ورزشی متروپولیتن برگزار شد، کاروان ورزش ایران با پرچمداری یاشار وقار ورزشکار رشته دوومیدانی رژه رفت که با استقبال گرم تماشاگران و تیم‌های شرکت کننده در این مراسم همراه شد.

با برگزاری مراسم افتتاحیه، رقابت تیم‌ها و ورزشکاران شرکت کننده در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ به صورت رسمی از روز یکشنبه (۲۵ آبان) در توکیو آغاز می‌شود. ۱۲۷۱ ورزشکار شامل ۸۴۵ ورزشکار مرد و ۴۲۶ ورزشکار زن از ۴۱ کشور برگزارکننده این دوره بازی‌ها هستند.

کاروان ورزش ایران با نام «عاشقان ایران» و شعار «تا آخرین نفس برای وطن» عازم توکیو شده است. این کاروان با ترکیبی ۱۶۰ نفره در ۱۲ رشته در این بازی‌ها شرکت خواهد داشت.

