رادیو خاوران در هفته ایران جان خراسان جنوبی روزانه حدود ۱۰۰ ساعت برنامه و محتوای رادیویی را از رادیوهای سراسری و استانی پخش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -صالحی بیک معاون صدای ، صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: در هفته برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان خراسان جنوبی ایران» رادیو خاوران یکی از پُرحجم‌ترین و بی‌سابقه‌ترین عملکرد‌های خود را در سطح ملی و استانی ثبت کرد و به‌عنوان موتور محرک پوشش رسانه‌ای این رویداد درخشید.

وی با بیان اینکه روزانه ۲۰ ساعت پخش در شبکه‌های رادیویی سراسری داشتیم ، افزود: برنامه‌ها، گزارش‌ها و ارتباط‌های زنده رادیو خاوران، به‌طور میانگین روزانه ۲۰ ساعت روی آنتن شبکه‌های رادیویی ملی رفت، رقمی چشمگیر که نقش خراسان جنوبی را در جریان ایران‌جان برجسته کرد.

۸۰ ساعت پخش در شبکه‌های استانی کشور

صالحی بیک بیان کرد: مراکز رادیویی سراسر کشور نیز به‌طور روزانه ۸۰ ساعت از محتوا‌های مرتبط با ایران‌جان را که توسط رادیو خاوران تولید شده بود، پخش کردند که نشان‌دهنده گستره ملی بازتاب این رویداد بود.

وی افزود: به همت گزارشگران و تیم‌های مستقر در شهرستان‌ها، میانگین روزانه ۵۰ ارتباط زنده و ضبطی برای شبکه‌های ملی و استانی ارسال شد.