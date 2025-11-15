باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست مطبوعاتی علی رزازی سخنگوی استانداری تهران با حضور اصحاب رسانه در محل استانداری تهران آغاز شد.
علی رزازی سخنگوی استانداری تهران با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر شفافیت، آگاهیبخشی و گفتوگو با مردم گفت: از نخستین روزهای آغاز بهکار این دولت، رویکرد ارتباط مؤثر و مداوم با رسانهها و مردم از اولویتهای جدی بوده است و در همین مسیر، استانداری تهران نیز این راهبرد را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد.
وی با اشاره به کارنامه عملکرد یکساله استاندار تهران گفت: در مدت یک سال، بیش از ۲۲۸۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۷۹ و نیم همت در حوزههای مختلف زیرساختی، آموزشی و بهداشتی اجرا شد که تنها در بخش بهداشت و درمان حدود ۵۵ و نیم همت از این رقم اختصاص یافته است.
رزازی افزود: با راهبری استاندار تهران و همراهی جدی دولت در سفرهای شهرستانی رئیسجمهور و جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان، ۶۹ مصوبه زیرساختی با ارزش ۳۶ همت برای استان تهران به تصویب رسید.
وی افزود: در راستای عدالت در توزیع امکانات و نظارت میدانی بر روند توسعه سفرهای شهرستانی آغاز شد که طی آن، تیمهای کارشناسی پیش از حضور استاندار در شهرستانها به بررسی و احصای مسائل و مطالبات مردم پرداختند و نتایج در قالب مصوبات اجرایی دنبال شد.
سخنگوی استانداری تهران گفت: در طول یک سال گذشته، ۱۶ سفر شهرستانی در قالب برگزاری شورای برنامهریزی در سطح شهرستانها انجام شد که نتیجه آن تصویب ۴۰۵ مصوبه عمرانی و توسعهای بود و این روند موجب جهش در رسیدگی به مسائل زیرساختی و اقتصادی مناطق مختلف استان شد.
رزازی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای سطح سرانه آموزشی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دغدغههای استاندار تهران از آغاز مسئولیت، جبران کمبود فضای آموزشی بود. در ابتدای دوره، استان تهران با سرانه آموزشی ۵.۲۸ درصد در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت اما با پیگیریهای مستمر، استفاده از ظرفیت قانونی، مشارکت خیرین مدرسهساز و تفاهمنامههای میان دستگاهها و شهرداریها، امروز با اعلام میکنیم ۱۲۴ مدرسه با ظرفیت ۱۴۰۰ کلاس درس آماده و به آموزشوپرورش استان تحویل شده است.
وی تأکید کرد: مسیر آغازشده در دولت چهاردهم با هدف خدمترسانی مداوم، توسعه متوازن و حکمرانی مبتنی بر درک واقعی مسائل مردم ادامه خواهد داشت و استانداری تهران با تکیه بر مزیتهای بومی و مشارکت اجتماعی، این روند را با قدرت تداوم خواهد بخشید.
وی ادامه داد: در حوزه قانون هوای پاک جلوگیری از بارگذاریهای جدید جمعیتی، جایگزینی خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، در دستور کار قراردادن قطارهای حومهای مثل ریل باسها از جمله برنامههای ما هستند؛ طرح کهاب (کاهش، انتقال و هدایت بخارات بنزینی) از دیگر برنامه ماست و ما برای ۱۰۵ جایگاه این اقدام را انجام دادیم و ۶۹ جایگاه دیگر در دستور کار است.
رزازی خاطرنشان کرد: فاز ششم شهر اندیشه بعد از ۳۵ سال تعیین تکلیف شد؛ ۱۵۶ پرونده مهم در حوزه اراضی تعاونیها به نتیجه رسید که شیخ جنید در پیشوا با ۳۵ سال بلاتکلیفی، محله عیوض رودهن، اراضی فرهنگیان شهریار، فاز شش اندیشه و کمیته رفاه شهریار از جمله نظام مسائلهای استانهاست.
وی تاکید کرد: استانداری به عنوان یک جایگاه حاکمیتی تلاش دارد در برابر بسیاری از مسائل در حوزه شهرسازی و معماری بایستد.
سخنگوی استانداری تهران با بیان اینکه استان تهران در گذشته جمعا ۲۳ مگاوات از انرژی خورشیدی برخوردار بود، گفت:، اما در دوره جدید قرارداد یک مجموعه ۲ هزار مگاوات بسته شده و صدور ۱۲ هزارمگاوات انرژی به متقاضیها نیز انجام شده است.
وی اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز در بحث زیرساختها و کالاهای معیشتی اقداماتی انجام شد و کمبودها احساس نشد.
رزازی درباره تنش آبی تهران تاکید کرد: ارتباطات بسیاری تنگاتنگی در این حوزه گرفته شد؛ همه تفاهم دارند تا مشکلات آبی تهران رفع شود. خط انتقال آب طالقان در فاز اول به بهرهبرداری رسید و ۵ هزار لیتر بر ثانیه به ظرفیت آبی تهران اضافه شد. رینگ قمر بنی هاشم و پروژه علاج بخشی سد لار دیگر پروژههای در دست پیگیری است. اتفاقات خوبی در این حوزه در حال رخ دادن است. همچنین هفت تصفیه خانه به زودی به مدار کار اضافه خواهد شد.
سخنگوی استانداری تهران با اشاره به اظهارات شهردار تهران در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد حریم گفت: آقای شهردار و آقای سخنگوی شهرداری اظهاراتی داشتند؛ بهتر است ادبیات گفتوگو را یاد بگیریم و فرار رو به جلو نکنیم. قانون حسن ختام است و رهبری انقلاب نیز تاکید داشتند که باید جلوی گسترش ساخت و ساز را بگیریم. سالهای ۴۷، ۷۰ و ۸۶ این مساله در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شده است؛ امسال هم بعد از ساعتها جلسه مصوبهای در این شورا به همه ابلاغ شد. باید در شرایط آرامش صحبت کنیم و چرا از قانون تمکین نمیکنند؟ آقایان حتما مطالعه کنند که نمایندگان شهرداری در جلسه حاضر شدند و پای مصوبه را امضا کردند.
وی ادامه داد: این حاصل سالها خلا قانونی بود که وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران آن را رفع کردند؛ هم شهرداری و هم متولیان ساخت و ساز باید پاسخگو باشند. استانداری به دنبال کار انتفاعی نیست و میخواهد در این خصوص نظارت کند. برخی صحبتها به دور از انصاف و به دور از ادبیات فنی است. قانون حسن ختام است و قانون قاضی خواهد بود؛ وزارت کشور در همان قانون سال ۱۳۸۶ گفته تا تعیین تکلیف بندهای مصوبه شورای عالی و شهرسازی، قانون نمیتواند به اجرا برسد. شهرداریهای برای هرگونه مجوز به کارگروه استانداری تهران مراجعه کنند؛ استاندار از روز اول اعلام کرد در برابر فساد خواهد ایستاد و تمام مشکلات امروز به دلیل رشد غیرقانونی ساختمانهای شهر بوده است.
رزازی خاطرنشان کرد: کلنیهای جمعیتی در حریم شکل گرفته است و این اتفاق حاصل چیست؟ من دوستان را به آرامش دعوت میکنم و جای تعجب دارد کسانی که ادعای خدمت به مردم را دارند چنین رفتار میکنند. هرجایی بدون مجوز اتفاقی رخ دهد، این دوستان باید پاسخگو باشند. وظیفه حاکمیتی استانداری نظارت عالی است و تغییر ساختاری ایجاد نشده است؛ در اداره کل حریم ماموریت جدیدی تعریف شده و مسئول پیگیری مصوبات خواهد بود. ما مبتنی برقانون مداری و شفافیت در خدمت مردم خواهیم بود و اصحاب رسانه میتوانند مصوبات را پیگیری کنند. ما هیچ تضادی با مدیریت شهری نداریم، اما به خاطر اتفاقات اخیر مدیریت شهری را به نظم بخشی به امور دعوت میکنیم. ایجاد فناوریهای نوین و هوشمند در حریم در دستور کار ماست و در آینده به اجرا خواهد رسید.
وی با اشاره به آمادگی شهر تهران برای برگزاری انتخابات تناسبی تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات استان تهران به سرعت مشخص شده و جلسات در حال برگزاریست؛ چهار مولفه امنیت، سلامت انتخابات، رقابت و مشارکت حداکثری در دستور کار است. بی طرفی و قانون مداری مجریان انتخابات مورد تاکید استاندار تهران است و هر گونه جانب داری از گروههای خاص غیرقابل قبول است. انتخابات الکترونیکی ضامن سلامت انتخابات است؛ فرمانداران ملزم شدند که قانون انتخابات اجرا شود. رقابتیترین دوره کشور را در انتخابات تهران خواهیم داشت.
رزازی تاکید کرد: برای اولین بار خانه احزاب راه اندازی شده است و این نوید روزهای خوبی خواهد بود. استانداری برنامههای خوبی برای مشارکت مردم دارد که یکی از آنها مشارکت احزاب مختلف در این انتخابات خواهد بود.
سخنگوی استانداری تهران درباره برنامه استانداری برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده گفت: جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی از جمله برنامههای ماست و در حال کار روی مساله تحویل آن به مردم هستیم؛ به زودی خبر تحویل موتورسیکلت به مردم اعلام خواهد شد و تسهیلات لازم نیز برای آنها در نظر گرفته میشود.
رزازی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آمار خروج اتباع غیرمجاز از استان اظهار کرد: ما بنا بر تکریم و حسن همجواری داریم؛ ما همیشه میزبانهای خوبی بودیم و مسالمت آمیز در کنار اتباع زندگی کردیم. با این حال رشد بیرویهای از سوی اتباع غیرمجاز رخ داد و باعث شد ساماندهی اتباع به صورت جدی پیگیری شد. از ابتدای اجرای طرح ۴۷۰ هزار نفر خروج اتباع غیرمجاز داشتیم. از ابتدای مهر ماه از طریق سامانه ۱۴۳۸ حدود ۲۰۰۰ تماس صورت گرفت و ساماندهی با تاکید برتکریم اتباع صورت گرفت. با خروج اتباع ۳۰۰۰ کلاس درس در استان آزاد شد. از طریق سامانه بارها تماس گرفته شد و اقدامات اخیر از سوی مردم مورد تقدیر قرار گرفت.
وی در خصوص متروهای اقماری استان تهران گفت: در حوزه ترددهای حومهای، روزانه حدود ۷۰۰ هزار خودرو در محورهای مواصلاتی ورودی و خروجی استان تهران تردد میکنند؛ در حالیکه روزانه تنها ۱۶۵۰۰ مسافر و سالانه ۶ میلیون مسافر بوسیله قطارهای حومهای راهآهن و از طریق ۲۰ دستگاه ریلباس جابهجا میشوند. این جابهجایی منافع ملی قابل توجهی دارد؛ از جمله صرفهجویی در مصرف سوخت، جلوگیری از تصادفات و کاهش بسیاری از هزینهها. با توجه به جلسات رئیسجمهور با استاندار تهران و وزیر کشور و همچنین بازدیدهای میدانی شخص رئیسجمهور از این محورها در هفتههای اخیر، مقرر شده است کار تکمیل و بهرهبرداری از این خطوط حومهای با سرعت دنبال شود. در برخی نقاط نیاز به اتصال و در برخی نقاط نیاز به احداث وجود دارد.
رزازی اضافه کرد: یکی از این مسیرها، محور تهران – رامین – پیشوا است که زیرساختهای موجود آن فعال شده است. اما پروژه اصلی، احداث خط حومهای تهران – پیشوا با طول ۵۲ کیلومتر (و به صورت دوخطه در مجموع ۱۰۴ کیلومتر) است که اکنون ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. دوستان با دو سناریوی مختلف در حال پیگیری هستند تا این خط بهزودی به بهرهبرداری برسد.
همچنین محورهای تهران – اسلامشهر – کرج و تهران – کرج – هشتگرد از دیگر مسیرهایی هستند که در حال بررسی و پیگیریاند. مجموعه راهآهن، معاونت عمرانی استانداری و سایر بخشهای مرتبط با دستور صریح رئیسجمهور، این پروژهها را دنبال میکنند.
وی تاکید کرد: مسیر خط حومهای شهر قدس نیز از موضوعات مهمی است که در دستور کار قرار دارد. اگر همه این پروژهها با پیشرفت فعلی و البته با تأمین اعتبارات لازم ادامه یابد، مردم بهزودی اخبار خوبی خواهند شنید. تأمین اعتبار از راههای مختلف در حال بررسی است و سناریوهای گوناگونی برای آن طراحی شده است. البته باید توجه داشت برخی مشکلات، از جمله توقفهای حومهای، با مبالغ محدود قابل حل نیست و هر کسی وعده رفع سریع این مسائل را بدهد، واقعبینانه صحبت نکرده است. با این حال، با جایگزینیهایی که در برنامه است، مسیرهایی که ذکر شد و تأکیدات رئیسجمهور و استاندار تهران، انشاءالله بهزودی شاهد پیشرفتهای ملموس خواهیم بود و اخبار خوش آن به مردم عزیز تهران اعلام خواهد شد.