باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نشست مطبوعاتی علی رزازی سخنگوی استانداری تهران با حضور اصحاب رسانه در محل استانداری تهران آغاز شد.

علی رزازی سخنگوی استانداری تهران با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر شفافیت، آگاهی‌بخشی و گفت‌و‌گو با مردم گفت: از نخستین روز‌های آغاز به‌کار این دولت، رویکرد ارتباط مؤثر و مداوم با رسانه‌ها و مردم از اولویت‌های جدی بوده است و در همین مسیر، استانداری تهران نیز این راهبرد را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.

وی با اشاره به کارنامه عملکرد یک‌ساله استاندار تهران گفت: در مدت یک سال، بیش از ۲۲۸۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۷۹ و نیم همت در حوزه‌های مختلف زیرساختی، آموزشی و بهداشتی اجرا شد که تنها در بخش بهداشت و درمان حدود ۵۵ و نیم همت از این رقم اختصاص یافته است.

رزازی افزود: با راهبری استاندار تهران و همراهی جدی دولت در سفر‌های شهرستانی رئیس‌جمهور و جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ۶۹ مصوبه زیرساختی با ارزش ۳۶ همت برای استان تهران به تصویب رسید.

وی افزود: در راستای عدالت در توزیع امکانات و نظارت میدانی بر روند توسعه سفر‌های شهرستانی آغاز شد که طی آن، تیم‌های کارشناسی پیش از حضور استاندار در شهرستان‌ها به بررسی و احصای مسائل و مطالبات مردم پرداختند و نتایج در قالب مصوبات اجرایی دنبال شد.

سخنگوی استانداری تهران گفت: در طول یک سال گذشته، ۱۶ سفر شهرستانی در قالب برگزاری شورای برنامه‌ریزی در سطح شهرستان‌ها انجام شد که نتیجه آن تصویب ۴۰۵ مصوبه عمرانی و توسعه‌ای بود و این روند موجب جهش در رسیدگی به مسائل زیرساختی و اقتصادی مناطق مختلف استان شد.

رزازی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای سطح سرانه آموزشی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استاندار تهران از آغاز مسئولیت، جبران کمبود فضای آموزشی بود. در ابتدای دوره، استان تهران با سرانه آموزشی ۵.۲۸ درصد در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت اما با پیگیری‌های مستمر، استفاده از ظرفیت قانونی، مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و تفاهم‌نامه‌های میان دستگاه‌ها و شهرداری‌ها، امروز با اعلام می‌کنیم ۱۲۴ مدرسه با ظرفیت ۱۴۰۰ کلاس درس آماده و به آموزش‌وپرورش استان تحویل شده است.

وی تأکید کرد: مسیر آغازشده در دولت چهاردهم با هدف خدمت‌رسانی مداوم، توسعه متوازن و حکمرانی مبتنی بر درک واقعی مسائل مردم ادامه خواهد داشت و استانداری تهران با تکیه بر مزیت‌های بومی و مشارکت اجتماعی، این روند را با قدرت تداوم خواهد بخشید.