باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در بررسی‌های سیستمی و اسنادی خود به فعالیت یکی از شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای که در زمینه حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت دارند مشکوک شدند.

وی افزود: در بررسی‌های میدانی مشخص شد ۳ نفر از مسئولان وقت این شرکت بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ با سوء استفاده از موقعیت و شرایط موجود با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه سوخت از طریق بارنامه‌های صوری و پرداخت هزینه‌های خرید سوخت از بودجه شرکت می‌کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه از مجموع بارنامه‌های صادر شده، حدود ۸۱ درصد دارای نشانه‌های تقلب بود، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت لطمات و صدمات بسیاری را به شبکه سوخت رسانی کشور و تشدید ناترازی برق دارد، گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص سوداگرانی که برای کسب سود‌های بادآورده با استفاده غیر قانونی، دزدانه از قاچاق سوخت زمینه ناترازی‌های انرژی را ایجاد کرده‌اند با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

منبع: پلیس