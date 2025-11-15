رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق، گفت: پرونده‌ها تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در بررسی‌های سیستمی و اسنادی خود به فعالیت یکی از شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای که در زمینه حمل و نقل کالا در داخل کشور فعالیت دارند مشکوک شدند.

وی افزود: در بررسی‌های میدانی مشخص شد ۳ نفر از مسئولان وقت این شرکت بین سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ با سوء استفاده از موقعیت و شرایط موجود با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه سوخت از طریق بارنامه‌های صوری و پرداخت هزینه‌های خرید سوخت از بودجه شرکت می‌کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه از مجموع بارنامه‌های صادر شده، حدود ۸۱ درصد دارای نشانه‌های تقلب بود، تصریح کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت لطمات و صدمات بسیاری را به شبکه سوخت رسانی کشور و تشدید ناترازی برق دارد، گفت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص سوداگرانی که برای کسب سود‌های بادآورده با استفاده غیر قانونی، دزدانه از قاچاق سوخت زمینه ناترازی‌های انرژی را ایجاد کرده‌اند با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس امنیت اقتصادی فراجا ، سوخت قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف زمین خواری ۳ هزار میلیارد تومانی با ۱۵۰ شاکی
۳ هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شدند
کشف لوازم یدکی خودروی احتکاری به ارزش ۲۳ میلیارد در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
مقتول زندگی خواهرم را نابود کرده بود
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
رادان: ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افتتاح شد
۴۹ درصد از تصادفات فوتی عابرین پیاده تهران در بزرگراه‌ها اتفاق افتاده است
ساخت منازل سازمانی در فراجا نمونه کار جهادی است
آخرین اخبار
تلفن "۱۴۸۰" فرصتی فوری و رایگان برای دسترسی به سلامت روان
کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق
آغاز نشست مطبوعاتی سخنگوی استانداری تهران
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
پایان فرار کلاهبردار چک‌های بی‌پشتوانه با عملیات شبانه پلیس
پویش «من می‌نویسم» زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان شاهد است
عواملی که باعث کاهش تصادفات افراد پاکبان و کارتن خواب می‌شود + فیلم
نقش مهم توانمندسازی زنان بومی و محلی در دفاع از تنوع زیستی ایران
افزایش نظارت تصویری بر حریم تهران با نصب ۱۴ دوربین جدید
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها درباره تعیین امتیاز برای تأهل و داشتن فرزند
۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بی‌سوادند
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد
ساخت نخستین آمفی‌تئاتر نیمه‌باز کشور تا پایان سال
ساخت منازل سازمانی در فراجا نمونه کار جهادی است
رادان: ۱۵۰۰ واحد مسکونی برای کارکنان انتظامی افتتاح شد
راه‌اندازی نخستین مرکز تعویض پلاک سیار کشور در شمال شرق تهران
ورود دادگستری استان تهران به‌منظور جلوگیری از جولان اشخاص فاقد صلاحیت در عرصه جراحی‌های زیبایی
مقتول زندگی خواهرم را نابود کرده بود
۴۹ درصد از تصادفات فوتی عابرین پیاده تهران در بزرگراه‌ها اتفاق افتاده است
دادستان تهران: با مدیرانی که در اجرای قانون هوای پاک سهل‌انگاری کنند برخورد قانونی خواهیم کرد
اعلام آخرین وضعیت ترافیک تهران در مسیر‌های پرتردد
کیفیت هوای ابری تهران نارنجی است
بادبادک فروشی که جراح زیبایی شد
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
تناقض در مدیریت شهری تهران؛ طرح ترافیک یا طرح درآمدزایی؟
تفاهم‌نامه همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
ارائه خدمات فاخر و مناسب حق زائران ایرانی است
شاخصه‌های مهم فردی که راهبر اجتماعی است + فیلم
شیراز میزبان نوری که از کلام وحی و خون سرخ شهدا می‌تابد